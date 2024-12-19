У п'ятницю, 28 лютого на Волині обмежуватимуть потужність електроенергії
Сьогодні, 22:47
У Волинській області обмежуватимуть потужність електроенергії для деяких категорій населення.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго", посилаючись на НЕК "Укрнерго".
Так, завтра, 28 лютого, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Час застосування обмежень:
• 05:00 – 10:00
• 16:00 - 22:00
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго", посилаючись на НЕК "Укрнерго".
Так, завтра, 28 лютого, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Час застосування обмежень:
• 05:00 – 10:00
• 16:00 - 22:00
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
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