У п'ятницю, 28 лютого на Волині обмежуватимуть потужність електроенергії

У п'ятницю, 28 лютого на Волині обмежуватимуть потужність електроенергії
У Волинській області обмежуватимуть потужність електроенергії для деяких категорій населення.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго", посилаючись на НЕК "Укрнерго".

Так, завтра, 28 лютого, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:
• 05:00 – 10:00
• ⁠16:00 - 22:00

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

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Теги: електропостачання, Волинь
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