У п'ятницю, 28 лютого на Волині обмежуватимуть потужність електроенергії





Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго", посилаючись на НЕК "Укрнерго".



Так, завтра, 28 лютого, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.



Час застосування обмежень:

• 05:00 – 10:00

• ⁠16:00 - 22:00



Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області обмежуватимуть потужність електроенергії для деяких категорій населення.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго", посилаючись на НЕК "Укрнерго".Так, завтра, 28 лютого, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.Час застосування обмежень:• 05:00 – 10:00• ⁠16:00 - 22:00Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

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