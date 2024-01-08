Росіяни атакували Запоріжжя дронами, одна людина поранена

Росіяни атакували Запоріжжя дронами, одна людина поранена
Війська РФ атакували Запоріжжя ударними дронами. Щонайменше одна людина поранена.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, - пише "Кореспондент".

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Працюють всі екстрені служби.

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Теги: Україна, війна, Запоріжжя
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