Росіяни атакували Запоріжжя дронами, одна людина поранена
Сьогодні, 23:19
Війська РФ атакували Запоріжжя ударними дронами. Щонайменше одна людина поранена.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, - пише "Кореспондент".
За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.
Працюють всі екстрені служби.
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Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, - пише "Кореспондент".
За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.
Працюють всі екстрені служби.
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