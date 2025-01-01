У Луцьку ЗАЗ влетів у електроопору після зіткнення з іншою автівкою. ФОТО

В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.У середу, 28 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Івана Корсака. На місці з’ясувалося, що водій автомобіля Kia не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Після удару водій ЗАЗ, розхвилювавшись, натиснув на педаль газу й врізався в електроопору.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.На обох водіїв патрульні склали протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів).Водії, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху