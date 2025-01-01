У Луцьку ЗАЗ влетів у електроопору після зіткнення з іншою автівкою. ФОТО

У Луцьку ЗАЗ влетів у електроопору після зіткнення з іншою автівкою. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

У середу, 28 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Івана Корсака. На місці з’ясувалося, що водій автомобіля Kia не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Після удару водій ЗАЗ, розхвилювавшись, натиснув на педаль газу й врізався в електроопору.
У Луцьку ЗАЗ влетів у електроопору після зіткнення з іншою автівкою. ФОТО
У Луцьку ЗАЗ влетів у електроопору після зіткнення з іншою автівкою. ФОТО

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.

На обох водіїв патрульні склали протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
Водії, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху

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Теги: Волинь, Луцьк
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