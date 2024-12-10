Для шкіл Волині у 2025 році придбають 31 автобус

Для шкіл Волині у 2025 році придбають 31 автобус
На підтримку та розвиток освітнього середовища минулоріч освітня галузь Волині із державного бюджету отримала понад 500 мільйонів гривень.

Кошти спрямували на створення навчально-практичних центрів, підтримку осіб з особливими освітніми потребами, реалізацію програми «Нова українська школа», придбання шкільних автобусів, модернізацію харчоблоків у школах, харчування учнів початкових класів та організацію викладання предмету «Захист України», - повідомили у Волинській обласній державній адміністрації.

На 2025 рік заплановано 3,3 млрд грн державних дотацій на освіту. Основні напрямки фінансування: освітня субвенція, доплати педагогам, підтримку осіб з особливими освітніми потребами, протипожежний захист, придбання шкільних автобусів та харчування учнів початкових класів тощо.

Також значна увага приділяється доступності освіти та створенню безпечного освітнього середовища. У 2024 році на умовах співфінансування придбано 8 шкільних автобусів, а загальний автопарк області налічує 250 одиниць, з яких 6 – для дітей з особливими освітніми потребами. У 2025 році заплановано закупити ще 31 автобус.


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Теги: Волинь, освіта, гроші, фінансування, шкільні автобуси
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