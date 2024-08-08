Дружині загиблого снайпера з Волині вручили посмертну нагороду чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 07:31
На Волині рідним вручили посмертну нагороду загиблого воїна Максима Дітмана.
Про це повідомили у Маневицькій селищні раді.
29-річний снайпер розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з початку травня 2022 року мужньо відстоював незалежність України. У липні 2022 року виконуючи бойове завдання на Луганщині, боронячи державу від окупанта, наш земляк загинув.
Довгий час Максим рахувався безвісти зниклим. Його тіло було поховане у м. Дніпро на кладовищі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. 14 лютого 2024 року військовослужбовця з усіма військовими почестями поховали на рідній Маневиччині.
Відповідно до Указу Президента України сьогодні голова громади Олександр Гаврилюк, старший офіцер першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП капітан Віталій Корець вручили дружині Олені Вікторівні почесну державну відзнаку та подякували мамі Сігіті за належне виховання сина, який з честю і до кінця виконав свій службовий обов’язок, захищаючи нашу свободу і незалежність. Хвилиною мовчання присутні вшанували його світлу пам’ять.
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Про це повідомили у Маневицькій селищні раді.
29-річний снайпер розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з початку травня 2022 року мужньо відстоював незалежність України. У липні 2022 року виконуючи бойове завдання на Луганщині, боронячи державу від окупанта, наш земляк загинув.
Довгий час Максим рахувався безвісти зниклим. Його тіло було поховане у м. Дніпро на кладовищі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. 14 лютого 2024 року військовослужбовця з усіма військовими почестями поховали на рідній Маневиччині.
Відповідно до Указу Президента України сьогодні голова громади Олександр Гаврилюк, старший офіцер першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП капітан Віталій Корець вручили дружині Олені Вікторівні почесну державну відзнаку та подякували мамі Сігіті за належне виховання сина, який з честю і до кінця виконав свій службовий обов’язок, захищаючи нашу свободу і незалежність. Хвилиною мовчання присутні вшанували його світлу пам’ять.
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