На Волинь «На щиті» повертається Герой Максим Дітман, який був похований у Дніпрі

На Волинь «На щиті» повертається Герой Максим Дітман, який був похований у Дніпрі
Маневиччина завтра, 14 березня, зустріне свого Героя – Максима Дітмана. Уродженець селища Маневичі, снайпер розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Максим Юрійович Дітман мужньо боронив Україну від ворога з травня 2022 року.

Про це повідомив селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Виконуючи бойове завдання на Луганщині, у липні 2022 року відважний земляк загинув. Довгий час 29-річний Максим рахувався безвісти зниклим. Тіло українського захисника було поховане у м. Дніпро на кладовищі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. Після ідентифікації тіла загиблого українського військового, Максима Дітмана буде перепоховано на рідній маневицькій землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завтра орієнтовно у першій половині дня автомобіль з загиблим бійцем буде рухатися через Колки, Довжицький та Оконський старостинські округи до Маневич.

"У Маневичах маршрут скорботного кортежу буде такий: проспект Волі, вул. Освітянська, Соборності (Маневицький ліцей №1 ім. Героя України Андрія Снітка), 100-річчя Маневич, (Маневицький ліцей №2) Чорновола, проспект Волі, 1 (батьківський будинок).

Відспівування відбудеться у храмі Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.

У захисника залишилася мама, дружина, маленька донечка Єва. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя.

14 березня гідно зустрічаємо на рідній землі воїна-земляка, який віддав своє життя на мир і спокій кожного з нас, за волю України", - наголосив Олександр Гаврилюк.

Зазначається, що про час прибуття автомобіля та час поховання повідомлять згодом.
На Волинь «На щиті» повертається Герой Максим Дітман, який був похований у Дніпрі

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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