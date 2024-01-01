На Волинь «На щиті» повертається Герой Максим Дітман, який був похований у Дніпрі

Максима Дітмана. Уродженець селища Маневичі, снайпер розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Максим Юрійович Дітман мужньо боронив Україну від ворога з травня 2022 року.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Виконуючи бойове завдання на Луганщині, у липні 2022 року відважний земляк загинув. Довгий час 29-річний Максим рахувався безвісти зниклим. Тіло українського захисника було поховане у м. Дніпро на кладовищі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. Після ідентифікації тіла загиблого українського військового, Максима Дітмана буде перепоховано на рідній маневицькій землі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що завтра орієнтовно у першій половині дня автомобіль з загиблим бійцем буде рухатися через Колки, Довжицький та Оконський старостинські округи до Маневич.



"У Маневичах маршрут скорботного кортежу буде такий: проспект Волі, вул. Освітянська, Соборності (Маневицький ліцей №1 ім. Героя України Андрія Снітка), 100-річчя Маневич, (Маневицький ліцей №2) Чорновола, проспект Волі, 1 (батьківський будинок).



Відспівування відбудеться у храмі Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.



У захисника залишилася мама, дружина, маленька донечка Єва. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя.



14 березня гідно зустрічаємо на рідній землі воїна-земляка, який віддав своє життя на мир і спокій кожного з нас, за волю України", - наголосив Олександр Гаврилюк.



Зазначається, що про час прибуття автомобіля та час поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневиччина завтра, 14 березня, зустріне свого Героя –. Уродженець селища Маневичі, снайпер розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Максим Юрійович Дітман мужньо боронив Україну від ворога з травня 2022 року.Про це повідомив селищний голова"Виконуючи бойове завдання на Луганщині, у липні 2022 року відважний земляк загинув. Довгий час 29-річний Максим рахувався безвісти зниклим. Тіло українського захисника було поховане у м. Дніпро на кладовищі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. Після ідентифікації тіла загиблого українського військового, Максима Дітмана буде перепоховано на рідній маневицькій землі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що завтра орієнтовно у першій половині дня автомобіль з загиблим бійцем буде рухатися через Колки, Довжицький та Оконський старостинські округи до Маневич."У Маневичах маршрут скорботного кортежу буде такий: проспект Волі, вул. Освітянська, Соборності (Маневицький ліцей №1 ім. Героя України Андрія Снітка), 100-річчя Маневич, (Маневицький ліцей №2) Чорновола, проспект Волі, 1 (батьківський будинок).Відспівування відбудеться у храмі Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.У захисника залишилася мама, дружина, маленька донечка. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя.14 березня гідно зустрічаємо на рідній землі воїна-земляка, який віддав своє життя на мир і спокій кожного з нас, за волю України", - наголосив Олександр Гаврилюк.Зазначається, що про час прибуття автомобіля та час поховання повідомлять згодом.

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