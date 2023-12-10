На Волині жінка вкоротила собі віку





Про це повідомляє



Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич підтвердила цю інформацію. З її слів, місцева мешканка скоїла самогубство на подвір’ї власного господарства.



На тілі є странгуляційна борозна, інших тілесних ушкоджень не виявлено. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.



Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство».



Нагадаємо, на Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі на Волині 45-річна місцева жителька на власному обійсті наклала на себе руки.Про це повідомляє ВСН Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич підтвердила цю інформацію. З її слів, місцева мешканка скоїла самогубство на подвір’ї власного господарства.На тілі є странгуляційна борозна, інших тілесних ушкоджень не виявлено. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство».Нагадаємо, на Волині

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