На Волині жінка вкоротила собі віку

На Волині жінка вкоротила собі віку
У Любомлі на Волині 45-річна місцева жителька на власному обійсті наклала на себе руки.

Про це повідомляє ВСН.

Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич підтвердила цю інформацію. З її слів, місцева мешканка скоїла самогубство на подвір’ї власного господарства.

На тілі є странгуляційна борозна, інших тілесних ушкоджень не виявлено. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.

Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство».

Нагадаємо, на Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки.

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Теги: самогубство, Волинь
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