На Волині жінка вкоротила собі віку
Сьогодні, 15:46
У Любомлі на Волині 45-річна місцева жителька на власному обійсті наклала на себе руки.
Про це повідомляє ВСН.
Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич підтвердила цю інформацію. З її слів, місцева мешканка скоїла самогубство на подвір’ї власного господарства.
На тілі є странгуляційна борозна, інших тілесних ушкоджень не виявлено. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.
Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство».
Нагадаємо, на Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки.
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Про це повідомляє ВСН.
Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич підтвердила цю інформацію. З її слів, місцева мешканка скоїла самогубство на подвір’ї власного господарства.
На тілі є странгуляційна борозна, інших тілесних ушкоджень не виявлено. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.
Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство».
Нагадаємо, на Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки.
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