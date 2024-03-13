Російські добровольці анонсували удари по армії рф у Бєлгороді і Курську





Про це йдеться у спільній заяві Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону", пише



"Спільна заява Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону.



Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує.



Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (здебільшого жінок і дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися!



У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ.



Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути міста.



Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і почати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", - йдеться у заяві.



Тим часом влада Курської області запровадила нове оповіщення для населення в разі атаки БПЛА.



У денний час, із 6:00 до 23:00, вмикатиметься звукова система сповіщення населення, цілодобово надходитимуть СМС і push-повідомлення, відбудеться перехоплення телесигналу.



Наразі у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголошено ракетну небезпеку.



Нагадаємо, що 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території рф та стрілянини.



Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.



Засновник РДК розповів, що бійці корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора володимира путіна не було.



Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях росії, ведуть бої і завдають ураження збройним силам росії, заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях рф у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.Про це йдеться у спільній заяві Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону", пише Українська правда "Спільна заява Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону.Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує.Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (здебільшого жінок і дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися!У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ.Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути міста.Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і почати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", - йдеться у заяві.Тим часом влада Курської області запровадила нове оповіщення для населення в разі атаки БПЛА.У денний час, із 6:00 до 23:00, вмикатиметься звукова система сповіщення населення, цілодобово надходитимуть СМС і push-повідомлення, відбудеться перехоплення телесигналу.Наразі у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголошено ракетну небезпеку.Нагадаємо, що 12 березня, "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території рф та стрілянини.Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.Засновник РДК розповів, що бійці корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора володимира путіна не було.Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях росії, ведуть бої і завдають ураження збройним силам росії, заявив доброволець легіону "Свобода Росії""Лютик".

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