Затримання волинських журналістів у Польщі: НСЖУ звернулася за підтримкою до міжнародних організацій
Сьогодні, 16:28
Дії польських силовиків, які затримали та депортували волинських медійників Юрія Конкевича (на фото) та Олександра Пілюка, загрожують свободі слова.
Про це у фейсбуці заявила Національна спілка журналістів України.
Нагадаємо, з Польщі депортували двох українських журналістів, які розслідували тему вантажних перевезень на польсько-російському кордоні. У журналістів інформагентства «Район.ін.юа» Юрія Конкевича і Олександра Пілюка також відібрали техніку.
«Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консулу, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповідає журналіст Юрій Конкевич.
«Ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність», – звертається директор ІА «Район.ін.юа» Ігор Денисевич.
Це вже другий випадок, коли польські правоохоронці затримують журналістів, які висвітлюють тему торгівлі між Польщею та Білоруссю - Росією. Раніше силовики затримували розслідувачів "Української правди": Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка.
«НСЖУ висловлює свою солідарність із колегами і звертається із закликом втрутитися і захистити права українських журналістів до Асоціації польських журналістів (SDP) та Міжнародної і Європейської федерацій журналістів», - зазначили в НСЖУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці заявила Національна спілка журналістів України.
Нагадаємо, з Польщі депортували двох українських журналістів, які розслідували тему вантажних перевезень на польсько-російському кордоні. У журналістів інформагентства «Район.ін.юа» Юрія Конкевича і Олександра Пілюка також відібрали техніку.
«Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консулу, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповідає журналіст Юрій Конкевич.
«Ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність», – звертається директор ІА «Район.ін.юа» Ігор Денисевич.
Це вже другий випадок, коли польські правоохоронці затримують журналістів, які висвітлюють тему торгівлі між Польщею та Білоруссю - Росією. Раніше силовики затримували розслідувачів "Української правди": Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка.
«НСЖУ висловлює свою солідарність із колегами і звертається із закликом втрутитися і захистити права українських журналістів до Асоціації польських журналістів (SDP) та Міжнародної і Європейської федерацій журналістів», - зазначили в НСЖУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поляки заявили, що розблокують «Ягодин»
Сьогодні, 16:48
Затримання волинських журналістів у Польщі: НСЖУ звернулася за підтримкою до міжнародних організацій
Сьогодні, 16:28
На Волині жінка вкоротила собі віку
Сьогодні, 15:46