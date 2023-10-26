Затримання волинських журналістів у Польщі: НСЖУ звернулася за підтримкою до міжнародних організацій

Дії польських силовиків, які затримали та депортували волинських медійників) та, загрожують свободі слова.Про це у фейсбуці заявила Національна спілка журналістів України.Нагадаємо, з Польщі, які розслідували тему вантажних перевезень на польсько-російському кордоні. У журналістів інформагентства «Район.ін.юа» Юрія Конкевича і Олександра Пілюка також відібрали техніку.«Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консулу, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповідає журналіст Юрій Конкевич.«Ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність», – звертається директор ІА «Район.ін.юа» Ігор Денисевич.Це вже другий випадок, коли польські правоохоронці затримують журналістів, які висвітлюють тему торгівлі між Польщею та Білоруссю - Росією. Раніше силовики затримували розслідувачів "Української правди":та«НСЖУ висловлює свою солідарність із колегами і звертається із закликом втрутитися і захистити права українських журналістів до Асоціації польських журналістів (SDP) та Міжнародної і Європейської федерацій журналістів», - зазначили в НСЖУ.