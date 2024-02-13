Територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів





Про це Юрій Погуляйко.



Станом на сьогодні, 13 березня, в області підтоплено та затоплено зимовим паводком 9824 гектарів с/г угідь.



Зокрема:



▪️у Камінь-Каширському районі 5036 гектарів, 3 садиби та господарські будівлі у селі Заріка затоплено річковими водами



▪️у Ковельському районі 4788 га с/г угідь (в тому числі 459 гектарів присадибних ділянок), підтоплена одна господарська будівля



▪️у Володимирському р-ні підтоплено 1 садибу у Володимирі.



Усі профільні структури надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та водних ресурсів Волині продовжують роботу, зберігаючи готовність до можливого виникнення надзвичайних ситуацій.



"Водночас відзначу, що за місяць площа підтоплення у Волинській області зменшилась майже на 4 тисячі гектарів. Для порівняння – станом на 13 лютого на Волині було підтоплено 13720 гектарів сільськогосподарських угідь", - наголосив Погуляйко.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів.Про це повідомив Голова Волинської ОВАСтаном на сьогодні, 13 березня, в області підтоплено та затоплено зимовим паводком 9824 гектарів с/г угідь.▪️у Камінь-Каширському районі 5036 гектарів, 3 садиби та господарські будівлі у селі Заріка затоплено річковими водами▪️у Ковельському районі 4788 га с/г угідь (в тому числі 459 гектарів присадибних ділянок), підтоплена одна господарська будівля▪️у Володимирському р-ні підтоплено 1 садибу у Володимирі.Усі профільні структури надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та водних ресурсів Волині продовжують роботу, зберігаючи готовність до можливого виникнення надзвичайних ситуацій."Водночас відзначу, що за місяць площа підтоплення у Волинській області зменшилась майже на 4 тисячі гектарів. Для порівняння – станом на 13 лютого на Волині було підтоплено 13720 гектарів сільськогосподарських угідь", - наголосив Погуляйко.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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