Територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів

Територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів
За місяць територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів.

Про це повідомив Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Станом на сьогодні, 13 березня, в області підтоплено та затоплено зимовим паводком 9824 гектарів с/г угідь.

Зокрема:

▪️у Камінь-Каширському районі 5036 гектарів, 3 садиби та господарські будівлі у селі Заріка затоплено річковими водами

▪️у Ковельському районі 4788 га с/г угідь (в тому числі 459 гектарів присадибних ділянок), підтоплена одна господарська будівля

▪️у Володимирському р-ні підтоплено 1 садибу у Володимирі.

Усі профільні структури надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та водних ресурсів Волині продовжують роботу, зберігаючи готовність до можливого виникнення надзвичайних ситуацій.

"Водночас відзначу, що за місяць площа підтоплення у Волинській області зменшилась майже на 4 тисячі гектарів. Для порівняння – станом на 13 лютого на Волині було підтоплено 13720 гектарів сільськогосподарських угідь", - наголосив Погуляйко.

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Теги: Волинь, підтоплення
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