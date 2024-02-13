Територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів
Сьогодні, 16:44
За місяць територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів.
Про це повідомив Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Станом на сьогодні, 13 березня, в області підтоплено та затоплено зимовим паводком 9824 гектарів с/г угідь.
Зокрема:
▪️у Камінь-Каширському районі 5036 гектарів, 3 садиби та господарські будівлі у селі Заріка затоплено річковими водами
▪️у Ковельському районі 4788 га с/г угідь (в тому числі 459 гектарів присадибних ділянок), підтоплена одна господарська будівля
▪️у Володимирському р-ні підтоплено 1 садибу у Володимирі.
Усі профільні структури надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та водних ресурсів Волині продовжують роботу, зберігаючи готовність до можливого виникнення надзвичайних ситуацій.
"Водночас відзначу, що за місяць площа підтоплення у Волинській області зменшилась майже на 4 тисячі гектарів. Для порівняння – станом на 13 лютого на Волині було підтоплено 13720 гектарів сільськогосподарських угідь", - наголосив Погуляйко.
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Про це повідомив Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Станом на сьогодні, 13 березня, в області підтоплено та затоплено зимовим паводком 9824 гектарів с/г угідь.
Зокрема:
▪️у Камінь-Каширському районі 5036 гектарів, 3 садиби та господарські будівлі у селі Заріка затоплено річковими водами
▪️у Ковельському районі 4788 га с/г угідь (в тому числі 459 гектарів присадибних ділянок), підтоплена одна господарська будівля
▪️у Володимирському р-ні підтоплено 1 садибу у Володимирі.
Усі профільні структури надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та водних ресурсів Волині продовжують роботу, зберігаючи готовність до можливого виникнення надзвичайних ситуацій.
"Водночас відзначу, що за місяць площа підтоплення у Волинській області зменшилась майже на 4 тисячі гектарів. Для порівняння – станом на 13 лютого на Волині було підтоплено 13720 гектарів сільськогосподарських угідь", - наголосив Погуляйко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
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Коментарі 1
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