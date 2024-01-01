Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині

У північних районах Волині, зокрема у Камінь-Каширському та Ковельському, досі затопленими залишається понад 4 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі трохи більше 290 гектарів присадибних ділянок.Про цезаступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Волинської областіЧерез потепління після рясних снігопадів та сильних морозів із заплави вийшла річка Стохід. Проте клопотів мешканцям північних районів завдають і річки Прип’ять та Вижівка.На минулому тижні Стохід за добу піднявся на рекордні 11 сантиметрів, через що вода дісталася людських помешкань: у селі Заріка та Зарудчі талі воли затопили городи та господарські споруди.Читайте також:Але підтопленням саме у цих селах можна було запобігти, якби місцеві мешканці самі були у цьому зацікавлені, - переконаний Ростислав Кравчук.«Для села Заріка ще у 2013 році ми зробили проєкт і пішли з ним на погодження в райдержадміністрацію та національний парк «Прип’ять-Стохід». Парк вперся рогом, сказавши, що це їхня територія і що дамба мала б йти по краю заплави. Ми просили в адміністрації, щоб виділила нам землю під дамбу, є насосна станція, є канал 3 кілометри, треба дамбу, щоб захистити людей, які близько живуть. Відмовили. Їх топить кожного року, а проект припадає пилом у нас… Якщо люди достукаються до влади і нам дозволять збудувати дамбу, то проблема із одним із найкритичніших місць на Волині, яке страждає від паводків, буде вирішена», - розповів він.Окрім Заріки, від підтоплень страждають і мешканці села Зарудчі.«В селі Зарудчі люди самі не дозволили нам побудувати дамбу, бо їхні хати побудовані за кілька метрів від русла річки. Хоча перед цим селом побудували декілька кілометрів дамби, насосну станцію, канал, але люди виходили, сварилися з нами, а зараз щороку страждають від повені», - наголосив експерт.З його слів, усі населені пункти були б захищені від води, якби дамби були та функціонували належним чином.