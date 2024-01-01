У лікарні померли двоє постраждалих від удару по Харкову

унаслідок обстрілу Харкова російськими військами зросла до п’яти осіб.



Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.



Незважаючи на зусилля медиків, у лікарні померли двоє поранених.







Станом на зараз кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до пʼяти людей, 46 – поранених.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблихросійськими військами зросла до п’яти осіб.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.Незважаючи на зусилля медиків, у лікарні померли двоє поранених.Станом на зараз кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до пʼяти людей, 46 – поранених.

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