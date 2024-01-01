У лікарні померли двоє постраждалих від удару по Харкову
Сьогодні, 13:08
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова російськими військами зросла до п’яти осіб.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
Незважаючи на зусилля медиків, у лікарні померли двоє поранених.
Станом на зараз кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до пʼяти людей, 46 – поранених.
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Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
Незважаючи на зусилля медиків, у лікарні померли двоє поранених.
Станом на зараз кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до пʼяти людей, 46 – поранених.
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