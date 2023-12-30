Росія вночі вдарила по Харкову: повністю зруйнований під'їзд будинку

Росія вночі вдарила по Харкову: повністю зруйнований під'їзд будинку
Вранці загарбницька росія вдарила по Харкову. Повністю зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.

Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві під час масованої російської атаки є пошкодження щонайменше в чотирьох районах.

Фото ілюстративне. Харків, липень 2022-го.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харків
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