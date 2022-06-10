«Не боятися, що тебе десь знайдуть, притягнуть», – ексгравець «Волині», який служить в ЗСУ
Сьогодні, 08:25
Колишній захисник київського "Динамо", луцької "Волині" і збірної України, а зараз боєць ЗСУ, Владислав Ващук вважає, що мобілізація в умовах повномасштабної війни є необхідною мірою і не варто ховатися від працівників ТЦК та військкоматів.
Про це повідомляє "Український футбол".
Владислав Ващук вирішив висловитися про мобілізацію в Україні, яка від нового року стала більш активною. Ексдинамівець вважає, що мобілізація – необхідна міра.
«Треба перемогти, для цього треба зробити все. Якщо хочеш перемогти, бачиш, маєш бажання майбутнього своєї дитини – треба йти й рухатися в напрямку перемоги. Не боятися, що тебе десь знайдуть, десь притягнуть. Йти у військкомат й казати: «Я хочу, хочу навчитися».
Всі думають, що сьогодні у нас хапають, вивозять туди й, так би мовити, «давайте, воюйте». Такого нема», – сказав Ващук.
Військову присягу на вірність українському народу Ващук прийняв 18 травня 2023 року. Владислав служить на посаді санітара відділення збору та евакуації поранених.
Ващук грав за Динамо з 1993 по 2003 та з 2005 по 2008 рік: 357 матчів, 15 голів та один асист.
За збірну України колишній оборонець провів 63 гри. Разом з командою Олега Блохіна він дійшов до 1/4 фіналу на чемпіонаті світу 2006 у Німеччині.
Єдиним закордонним клубом у кар'єрі захисника був московський Спартак.
Кольори луцької "Волині" Владислав Ващук захищав у 2010-2011 роках, зіграв 24 матчі та забив 1 гол.
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Про це повідомляє "Український футбол".
Владислав Ващук вирішив висловитися про мобілізацію в Україні, яка від нового року стала більш активною. Ексдинамівець вважає, що мобілізація – необхідна міра.
«Треба перемогти, для цього треба зробити все. Якщо хочеш перемогти, бачиш, маєш бажання майбутнього своєї дитини – треба йти й рухатися в напрямку перемоги. Не боятися, що тебе десь знайдуть, десь притягнуть. Йти у військкомат й казати: «Я хочу, хочу навчитися».
Всі думають, що сьогодні у нас хапають, вивозять туди й, так би мовити, «давайте, воюйте». Такого нема», – сказав Ващук.
Військову присягу на вірність українському народу Ващук прийняв 18 травня 2023 року. Владислав служить на посаді санітара відділення збору та евакуації поранених.
Ващук грав за Динамо з 1993 по 2003 та з 2005 по 2008 рік: 357 матчів, 15 голів та один асист.
За збірну України колишній оборонець провів 63 гри. Разом з командою Олега Блохіна він дійшов до 1/4 фіналу на чемпіонаті світу 2006 у Німеччині.
Єдиним закордонним клубом у кар'єрі захисника був московський Спартак.
Кольори луцької "Волині" Владислав Ващук захищав у 2010-2011 роках, зіграв 24 матчі та забив 1 гол.
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