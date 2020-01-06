«Луцькспецкомунтранс» хоче купити легковий автомобіль за 400 тисяч гривень





Тендер на сайті prozorro.gov оголосило Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «ЛУЦЬКСПЕЦКОМУНТРАНС», - пише



Предмета закупівлі: один легковий автомобіль «Renault Kangoo» (або еквівалент).



Аукціон відбудеться у пʼятницю, 26 січня о 12:24.



Очікувана вартість – 407 000 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» планує придбати легковий автомобіль «Renault Kangoo» за 400 тисяч гривень.Тендер на сайті prozorro.gov оголосило Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «ЛУЦЬКСПЕЦКОМУНТРАНС», - пише ВСН Предмета закупівлі: один легковий автомобіль «Renault Kangoo» (або еквівалент).Аукціон відбудеться у пʼятницю, 26 січня о 12:24.Очікувана вартість – 407 000 гривень.

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