«Луцькспецкомунтранс» хоче купити легковий автомобіль за 400 тисяч гривень

«Луцькспецкомунтранс» хоче купити легковий автомобіль за 400 тисяч гривень
ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» планує придбати легковий автомобіль «Renault Kangoo» за 400 тисяч гривень.

Тендер на сайті prozorro.gov оголосило Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «ЛУЦЬКСПЕЦКОМУНТРАНС», - пише ВСН.

Предмета закупівлі: один легковий автомобіль «Renault Kangoo» (або еквівалент).

Аукціон відбудеться у пʼятницю, 26 січня о 12:24.

Очікувана вартість – 407 000 гривень.



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Теги: Волинь, Луцьк, закупівля
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