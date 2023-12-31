Ракетна атака на Київ: пошкоджені будинки, поранені 18 людей
Сьогодні, 09:01
У Києві під час масованої російської атаки є пошкодження щонайменше в чотирьох районах.
Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.
О 8:17 у КМВА повідомили, що внаслідок атаки загинула жінка, також поранені десять людей (одна – у Печерському решта – у Солом'янському і Святошинському).
"Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці. Окрім того, в Святошинському районі в будинку виявили нездетоновану частину ракету. Людей евакуювали.
Всі вони госпіталізовані. У Святошинському поранені ще двоє.
У цьому районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів і, за оновленими даними, пошкоджено будинки. У одному з них загорілася квартира, пошкоджено балкони з першого по п'ятий поверх. Є потерпіла.
Також відомо про ще щонайменше одного пораненого у Святошинському районі.
"У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна", – додав Кличко.
Згодом він повіомив, що в цьому районі в будинку загорілися декілька квартир.
У Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу
Згодом Кличко зазначив, що внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.
Наразі постраждала жива!
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Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.
О 8:17 у КМВА повідомили, що внаслідок атаки загинула жінка, також поранені десять людей (одна – у Печерському решта – у Солом'янському і Святошинському).
"Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці. Окрім того, в Святошинському районі в будинку виявили нездетоновану частину ракету. Людей евакуювали.
Всі вони госпіталізовані. У Святошинському поранені ще двоє.
У цьому районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів і, за оновленими даними, пошкоджено будинки. У одному з них загорілася квартира, пошкоджено балкони з першого по п'ятий поверх. Є потерпіла.
Також відомо про ще щонайменше одного пораненого у Святошинському районі.
"У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна", – додав Кличко.
Згодом він повіомив, що в цьому районі в будинку загорілися декілька квартир.
У Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу
Згодом Кличко зазначив, що внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.
Наразі постраждала жива!
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