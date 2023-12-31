Ракетна атака на Київ: пошкоджені будинки, поранені 18 людей

Ракетна атака на Київ: пошкоджені будинки, поранені 18 людей
У Києві під час масованої російської атаки є пошкодження щонайменше в чотирьох районах.

Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

О 8:17 у КМВА повідомили, що внаслідок атаки загинула жінка, також поранені десять людей (одна – у Печерському решта – у Солом'янському і Святошинському).

"Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці. Окрім того, в Святошинському районі в будинку виявили нездетоновану частину ракету. Людей евакуювали.

Всі вони госпіталізовані. У Святошинському поранені ще двоє.

У цьому районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів і, за оновленими даними, пошкоджено будинки. У одному з них загорілася квартира, пошкоджено балкони з першого по п'ятий поверх. Є потерпіла.

Також відомо про ще щонайменше одного пораненого у Святошинському районі.

"У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна", – додав Кличко.

Згодом він повіомив, що в цьому районі в будинку загорілися декілька квартир.

У Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу
Ракетна атака на Київ: пошкоджені будинки, поранені 18 людей


Згодом Кличко зазначив, що внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.
Наразі постраждала жива!

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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