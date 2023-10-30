Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки росії
Сьогодні, 09:40
Польська армія знову підіймала у небо авіацію під час ракетної атаки росії по Україні вранці 23 січня.
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X, пише LB.ua.
"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на такий крок польська армія пішла "у зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації російської федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України".
ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.
Так, 13 січня, під час чергової ракетної атаки рф по Україні, авіація Повітряних сил Польщі була приведена до стану бойової готовності.
А 2 січня Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 під час атаки росіян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X, пише LB.ua.
"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на такий крок польська армія пішла "у зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації російської федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України".
ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.
Так, 13 січня, під час чергової ракетної атаки рф по Україні, авіація Повітряних сил Польщі була приведена до стану бойової готовності.
А 2 січня Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 під час атаки росіян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вранці загарбницька росія запустила 41 ракету: ЗСУ збили 21
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку на 23 січня
Сьогодні, 09:50
Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки росії
Сьогодні, 09:40