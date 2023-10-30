Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки росії

під час ракетної атаки росії по Україні вранці 23 січня.



Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X, пише



"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на такий крок польська армія пішла "у зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації російської федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України".



ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.



Так, 13 січня, під час чергової ракетної атаки рф по Україні, авіація Повітряних сил Польщі була приведена до стану бойової готовності.



А 2 січня Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 під час атаки росіян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польська армія знову підіймала у небо авіаціювранці 23 січня.Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X, пише LB.ua "Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що на такий крок польська армія пішла "у зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації російської федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України".ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.Так, 13 січня, під час чергової ракетної атаки рф по Україні, авіація Повітряних сил Польщі була приведена до стану бойової готовності.А 2 січня Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 під час атаки росіян.

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