Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки росії

Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки росії
Польська армія знову підіймала у небо авіацію під час ракетної атаки росії по Україні вранці 23 січня.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X, пише LB.ua.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на такий крок польська армія пішла "у зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації російської федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України".

ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Так, 13 січня, під час чергової ракетної атаки рф по Україні, авіація Повітряних сил Польщі була приведена до стану бойової готовності.

А 2 січня Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 під час атаки росіян.

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Теги: Росія, Україна, війна, Польща
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