Курс валют у Луцьку на 23 січня

Курс валют у Луцьку на 23 січня
23 січня готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.24.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.33, а продають за 9.55.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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