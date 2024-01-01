Захисники за добу ліквідували ще 960 російських окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 960 російських окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 960 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 377820 (+960) осіб,

– танків - 6214 (+22),

– бойових броньованих машин - 11548 (+59),

– артилерійських систем - 8947 (+51),

– РСЗВ - 970 (+2),

– засоби ППО - 657 (+0),

– літаків - 331 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0),

– крилаті ракети - 1820 (+1),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65),

– спеціальна техніка - 1409 (+12).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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