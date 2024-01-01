Захисники за добу ліквідували ще 960 російських окупантів
Сьогодні, 10:15
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 960 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 377820 (+960) осіб,
– танків - 6214 (+22),
– бойових броньованих машин - 11548 (+59),
– артилерійських систем - 8947 (+51),
– РСЗВ - 970 (+2),
– засоби ППО - 657 (+0),
– літаків - 331 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0),
– крилаті ракети - 1820 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65),
– спеціальна техніка - 1409 (+12).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 377820 (+960) осіб,
– танків - 6214 (+22),
– бойових броньованих машин - 11548 (+59),
– артилерійських систем - 8947 (+51),
– РСЗВ - 970 (+2),
– засоби ППО - 657 (+0),
– літаків - 331 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0),
– крилаті ракети - 1820 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65),
– спеціальна техніка - 1409 (+12).
Дані уточнюються.
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