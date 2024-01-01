Захисники за добу ліквідували ще 960 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 377820 (+960) осіб,



– танків - 6214 (+22),



– бойових броньованих машин - 11548 (+59),



– артилерійських систем - 8947 (+51),



– РСЗВ - 970 (+2),



– засоби ППО - 657 (+0),



– літаків - 331 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0),



– крилаті ракети - 1820 (+1),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65),



– спеціальна техніка - 1409 (+12).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники ліквідували ще 960 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 377820 (+960) осіб,– танків - 6214 (+22),– бойових броньованих машин - 11548 (+59),– артилерійських систем - 8947 (+51),– РСЗВ - 970 (+2),– засоби ППО - 657 (+0),– літаків - 331 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0),– крилаті ракети - 1820 (+1),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65),– спеціальна техніка - 1409 (+12).Дані уточнюються.

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