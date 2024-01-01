Вдома Героя чекали дружина та шестеро діток: спогади про полеглого воїна з Волині Василя Палія

Вдома Героя чекали дружина та шестеро діток: спогади про полеглого воїна з Волині Василя Палія
Волинянин Палій Василь Миколайович, позивний Палій(Кісіль), загинув 06.05.2022 поблизу населеного пункту Павлівка, що на Донеччині. Внаслідок мінометного обстрілу отримав вибухову травму несумісну з життям.

Про це повідомляють на сторінці "Янголи На щиті. Ратне".

Народився Василь 12.06.1977 року в с. Видраниця на Ратнівщині. Там же здобув середню освіту. Створивши сім’ю, проживав в селі Гірники. У мирний час займався внутрішніми ремонтними роботами, любив риболовлю, їздити до лісу по ягоди, гриби та для відпочинку з сім’єю. Був хорошою, чуйною людиною, завжди допомагав тим, хто цього потребує.

З початком повномасштабного вторгнення не стояв осторонь. Призваний на військову службу 02.03.2022 року. Служив у 68 ОЄБ імені Олекси Довбуша у званні сержанта, на посаді командира відділення.

«Тато завжди умів радіти життю, був хорошим батьком та люблячим чоловіком. Оберігав та піклувався про тих, кого любить. Він був хорошим другом, я впевнена, що з цим погодиться кожен, хто його знає. З початку війни, допомагав облаштовувати укриття, казав,
що завжди нас захищатиме. Вступивши в лави Збройних сил, не зрадив своїм принципам, був хорошим товаришем для побратимів, справедливим командиром, завжди стояв на боці правди і виборював справедливість для побратимів. До останнього подиху був на полі бою, і, вчасно давши наказ усім сховатись, врятував життя побратимів, на жаль, ціною власного. Тато завжди казав: « Якщо не я, то хто? Якщо ми сьогодні не вистоїмо тут, тоді завтра вони будуть у наших домівках!» - поділилась донька Анна.

Похований воїн у с. Гірники.

Вдома Героя чекали дружина та шестеро діток. Справжній воїн, відданий син своєї земні, найкращий чоловік, турботливий та уважний тато назавжди в серці своєї великої сім’ї, рідних та друзів.

Посмертно нагороджений "Орденом за мужність" ІІІ ступеня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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