Вдома Героя чекали дружина та шестеро діток: спогади про полеглого воїна з Волині Василя Палія
Сьогодні, 10:50
Волинянин Палій Василь Миколайович, позивний Палій(Кісіль), загинув 06.05.2022 поблизу населеного пункту Павлівка, що на Донеччині. Внаслідок мінометного обстрілу отримав вибухову травму несумісну з життям.
Про це повідомляють на сторінці "Янголи На щиті. Ратне".
Народився Василь 12.06.1977 року в с. Видраниця на Ратнівщині. Там же здобув середню освіту. Створивши сім’ю, проживав в селі Гірники. У мирний час займався внутрішніми ремонтними роботами, любив риболовлю, їздити до лісу по ягоди, гриби та для відпочинку з сім’єю. Був хорошою, чуйною людиною, завжди допомагав тим, хто цього потребує.
З початком повномасштабного вторгнення не стояв осторонь. Призваний на військову службу 02.03.2022 року. Служив у 68 ОЄБ імені Олекси Довбуша у званні сержанта, на посаді командира відділення.
«Тато завжди умів радіти життю, був хорошим батьком та люблячим чоловіком. Оберігав та піклувався про тих, кого любить. Він був хорошим другом, я впевнена, що з цим погодиться кожен, хто його знає. З початку війни, допомагав облаштовувати укриття, казав,
що завжди нас захищатиме. Вступивши в лави Збройних сил, не зрадив своїм принципам, був хорошим товаришем для побратимів, справедливим командиром, завжди стояв на боці правди і виборював справедливість для побратимів. До останнього подиху був на полі бою, і, вчасно давши наказ усім сховатись, врятував життя побратимів, на жаль, ціною власного. Тато завжди казав: « Якщо не я, то хто? Якщо ми сьогодні не вистоїмо тут, тоді завтра вони будуть у наших домівках!» - поділилась донька Анна.
Похований воїн у с. Гірники.
Вдома Героя чекали дружина та шестеро діток. Справжній воїн, відданий син своєї земні, найкращий чоловік, турботливий та уважний тато назавжди в серці своєї великої сім’ї, рідних та друзів.
Посмертно нагороджений "Орденом за мужність" ІІІ ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці "Янголи На щиті. Ратне".
Народився Василь 12.06.1977 року в с. Видраниця на Ратнівщині. Там же здобув середню освіту. Створивши сім’ю, проживав в селі Гірники. У мирний час займався внутрішніми ремонтними роботами, любив риболовлю, їздити до лісу по ягоди, гриби та для відпочинку з сім’єю. Був хорошою, чуйною людиною, завжди допомагав тим, хто цього потребує.
З початком повномасштабного вторгнення не стояв осторонь. Призваний на військову службу 02.03.2022 року. Служив у 68 ОЄБ імені Олекси Довбуша у званні сержанта, на посаді командира відділення.
«Тато завжди умів радіти життю, був хорошим батьком та люблячим чоловіком. Оберігав та піклувався про тих, кого любить. Він був хорошим другом, я впевнена, що з цим погодиться кожен, хто його знає. З початку війни, допомагав облаштовувати укриття, казав,
що завжди нас захищатиме. Вступивши в лави Збройних сил, не зрадив своїм принципам, був хорошим товаришем для побратимів, справедливим командиром, завжди стояв на боці правди і виборював справедливість для побратимів. До останнього подиху був на полі бою, і, вчасно давши наказ усім сховатись, врятував життя побратимів, на жаль, ціною власного. Тато завжди казав: « Якщо не я, то хто? Якщо ми сьогодні не вистоїмо тут, тоді завтра вони будуть у наших домівках!» - поділилась донька Анна.
Похований воїн у с. Гірники.
Вдома Героя чекали дружина та шестеро діток. Справжній воїн, відданий син своєї земні, найкращий чоловік, турботливий та уважний тато назавжди в серці своєї великої сім’ї, рідних та друзів.
Посмертно нагороджений "Орденом за мужність" ІІІ ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині водіїв попереджають про ускладнення погодніх умов
Сьогодні, 11:03
Вдома Героя чекали дружина та шестеро діток: спогади про полеглого воїна з Волині Василя Палія
Сьогодні, 10:50
Захисники за добу ліквідували ще 960 російських окупантів
Сьогодні, 10:15