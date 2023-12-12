ГУР: «зламався» провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури рф

ГУР: «зламався» провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури рф
Унаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера «акадо-телеком».

Про це в телеграмі інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ця компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної росії, зокрема адміністрацію путіна, фсб, фсо, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, «сбєрбанк» та інші об’єкти.

21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки «акадо».

У результаті виниклих проблем як у москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора.

Точний масштаб збитків для росії уточнюється.

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Теги: хакери, інтернет
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