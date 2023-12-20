У Луцьку небайдужі громадяни допомогли затримати збувачів психотропів

У Луцьку небайдужі громадяни допомогли затримати збувачів психотропів
У співпраці з небайдужими громадянами поліцейські затримали групу збувачів психотропів: вони вже за гратами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Троє зловмисників через один із месенджерів торгували психотропами, речовини для своїх клієнтів вони залишали закладками у раніше домовлених місцях. Усіх їх затримали.

19 січня до поліції звернулися жителі Луцька та повідомили, що в одному із районів помітили підозрілих осіб, мовляв, вони можуть бути закладчинами заборонених речовин. Заявники повідомили, що ймовірні зловмисники пересувалися на авто та надали точні дані для перевірки.

Поліцейські оперативно зреагували на звернення. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з відділом кримінальної поліції, слідчими Луцького райуправління та кінологами вистежили ділків. Під час затримання ті намагалися втекти від правоохоронців та спричинили ДТП.

В автівці перебувало двоє осіб - 30-річний мешканець Рівненщини та 25-річний волинянин. При собі вони мали 55 готових закладок з психотропами альфа «PVP».

Під час слідчих дій стало відомо про третього спільника молодиків, який також причетний до злочинної діяльності, – це 19-річний житель Луцького району. Аби не втратити речові докази, за місцем його проживання поліцейські провели невідкладний обшук та виявили понад два десятки готових закладок заборонених речовин.

Усе скеровано на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Їх вартість за цінами чорного ринку становить понад 100 тисяч гривень.
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли затримати збувачів психотропів

Усіх трьох наркоділків поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб.
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли затримати збувачів психотропів

Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи – 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави. Розслідування у справі триває.
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли затримати збувачів психотропів
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли затримати збувачів психотропів

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Теги: Луцьк, психотропи, збувачі
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