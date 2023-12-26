У двір будинку депутата облради на Закарпатті прилетіла граната

Вночі невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради у Мукачеві. Поліція розслідує злочин.Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Закарпаття.Сьогодні, 23 січня, близько 4-ої години ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал «тривога» із одного з обʼєктів, а саме з приватного будинку в Мукачеві.На місце негайно прибув наряд поліції. Зʼясувалося, що господар помешкання – депутат Закарпатської обласної ради. «Тривожну кнопку» натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.На місце додатково прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.Зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.Оперативники працюють над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного.Слідчі кваліфікують подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Нагадаємо, депутату Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який, повідомили про підозру за статтею про терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків.