Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Сергію Батрину, який підірвав три гранати під час засідання сільради, повідомили про підозру за статтею про терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків.



Про це пише



"Слідчі Служби безпеки України кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.



Підривнику, який є місцевим депутатом, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - йдеться в повідомленні.



У СБУ уточнили, що внаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. У п’ятницю їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.



"Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили "передсмертну записку", зміст якої наразі вивчається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутату Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який підірвав три гранати під час засідання сільради, повідомили про підозру за статтею про терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків.Про це пише Українська правда з посиланням на СБУ, Офіс генпрокурора."Слідчі Служби безпеки України кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.Підривнику, який є місцевим депутатом, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - йдеться в повідомленні.У СБУ уточнили, що внаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. У п’ятницю їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення."Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід", - йдеться в повідомленні.Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили "передсмертну записку", зміст якої наразі вивчається.

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