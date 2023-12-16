Британська розвідка назвала кібератаку на Київстар однією з найбільш руйнівних

Британська розвідка назвала кібератаку на Київстар однією з найбільш руйнівних
12 грудня найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку "Київстар" зазнав кібератаки. Наслідки кібератаки тривали щонайменше 48 годин, впливаючи на служби екстреної допомоги та урядові ресурси, мобільний зв'язок та оповіщення.

Це одна з найруйнівніших кібератак в Україні від початку повномасштабного вторгнення, – пише LB.ua з посиланням на Міноборони Британії.

"Повідомляється, що внаслідок кібератаки користувачі залишилися без мобільного сигналу та можливості користуватися Інтернетом. У "Київстарі" повідомили, що під час атаки жодні персональні дані не були скомпрометовані", – йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що внаслідок кібератаки було порушено роботу сирен повітряної тривоги, деяких банків, банкоматів і торгових терміналів.

"Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення росії", – додають у Міноборони Британії.

Хакерська атака на "Київстар"

Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.

Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".

Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.

Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку. Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.

13 грудня Служба безпеки повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі. За попередніми розрахунками, вже сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Водночас МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар": шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

Ввечері 13 грудня абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку. Оператор повідомив, що сподівається відновити інші послуги протягом доби.

Пізніше в компанії повідомили, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

Вдень 14 грудня президент компанії Олександр Комаров повідомив, що Київстар майже на 99% відновив послуги голосового зв'язку.

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Теги: Київстар, збій
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