На Волині чоловік, у якого батько потребує догляду, сяде на 3 роки за відмову від мобілізації





Відповідний вирок ухвалив Камінь-Каширський районний суд, пишуть



З матеріалів справи відомо, що Микола Д. 16 грудня минулого року отримав під особистий підпис персональну повістку про призов на військову службу під час мобілізації.



Через п’ять днів він без поважних причин не з'явився в пункт збору перед відправленням у команді до військової частини.



5 січня цього року Микола Д. відмовився від отримання другої повістки та знову не прибув у пункт відправлення.



Чоловік визнав свою вину. Він пояснив, що не має можливості проходити військову службу, бо доглядає престарілого батька. Щоправда, батько не був визнаний таким, що потребує стороннього догляду й опіки. Микола Д. зауважив, що, крім нього, в батька є ще дві дочки, але вони проживають окремо та мають власні сім'ї.



Він також наголосив, що щиро кається та просив його суворо не карати. Водночас суд вирішив не приймати щире каяття Миколи Д. як пом’якшувальну обставину, бо він нічого не зробив, щоб усунути правопорушення.



Врахувавши цю обставину, представники Феміди призначили Миколі Д. покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили чоловіка, який двічі не прибув у пункт збору для відправки до військової частини. На суді він говорив, що не може служити у війську, бо батько потребує догляду. Однак такі аргументи на суд не подіяли: ухилянт проведе за ґратами три роки.Відповідний вирок ухвалив Камінь-Каширський районний суд, пишуть Волинські новини З матеріалів справи відомо, що16 грудня минулого року отримав під особистий підпис персональну повістку про призов на військову службу під час мобілізації.Через п’ять днів він без поважних причин не з'явився в пункт збору перед відправленням у команді до військової частини.5 січня цього року Микола Д. відмовився від отримання другої повістки та знову не прибув у пункт відправлення.Чоловік визнав свою вину. Він пояснив, що не має можливості проходити військову службу, бо доглядає престарілого батька. Щоправда, батько не був визнаний таким, що потребує стороннього догляду й опіки. Микола Д. зауважив, що, крім нього, в батька є ще дві дочки, але вони проживають окремо та мають власні сім'ї.Він також наголосив, що щиро кається та просив його суворо не карати. Водночас суд вирішив не приймати щире каяття Миколи Д. як пом’якшувальну обставину, бо він нічого не зробив, щоб усунути правопорушення.Врахувавши цю обставину, представники Феміди призначили Миколі Д. покарання у виді трьох років позбавлення волі.

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