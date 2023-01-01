Народний майстер з Волині отримав міжнародну відзнаку. ФОТО

Анатолій Бойко, який виготовляє унікальні вироби з яєчної шкаралупи, отримав міжнародну відзнаку "Посол культурної дипломатії".



Волинянин став 28-м послом культурної дипломатії в Європі. Відзнаку йому вручили під час засідання сесії, пише



Нагороду майстер отримав від міжнародного проєкту "Культурна дипломатія" за сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн і міжнародними організаціями.



Як розповів сам майстер, упродовж двох років співпрацює із міжнародними фондами, завдяки чому місто Володимир стає відомим далеко за межами України. Свої роботи Анатолій Бойко неодноразово виставляв на аукціони, аби передати кошти на потреби ЗСУ.



Також волинський майстер презентував декілька своїх нових робіт із різьбленої та кованої металом яєчної шкаралупи, одна з яких — бурштинове панно із зображенням карти України. Анатолій Бойко додав, що його майстерня у Володимирі внесена у туристичні путівники не лише нашого краю, а й всієї Європи, а також звернувся з проханням фінансової підтримки з бюджету громади наступного року.



"Я хочу і далі прославляти Володимир, але фінансово робити це стає усе важче", –додав заслужений майстер Анатолій Бойко.



Що відомо про Анатолія Бойка з Володимира та його роботи з яєчних шкаралуп



2020 року волинський майстер Анатолій Бойко встановив світовий рекорд у номінації "Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкаралупи, інкрустованої металом". Рекорд внесли до Національного реєстру рекордів України. 2021-го волинянин змайстрував виріб 5 в 1.



Суспільному Анатолій Бойко розповідав, що мріє про музей-садибу у Володимирі на кшталт Будинку скульптора в Луцьку, де б він міг жити з родиною та облаштувати галерею й простір для роботи, проте місцева влада на зустріч щодо фінансової допомоги не йшла.



У травні 2022-го Анатолій Бойко виготовив оберіг із яєчних шкаралуп, який присвятив захисникам "Азовсталі" — бійцям полку "Азов", які боронили місто Маріуполь. У червні митець презентував новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.



У січні 2023-го Анатолій Бойко створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи і позолочених фігур. Ця композиція зображала вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового, де на яйці розташовані фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів.



Навесні цього року змайстрував великодній вінок із 12 яєчних шкаралуп. У липні майстер представив серце з яєчної шкарлупи, декороване крихтами бурштину й декоративним металом різних кольорів.

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