Вночі ППО збила 20 «шахедів» та авіаційну ракету Х-59





Райони пусків – тимчасово окуповані Крим та територія Херсонщини), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.



Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 17 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59.Райони пусків – тимчасово окуповані Крим та територія Херсонщини), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших Сил оборони України.В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

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