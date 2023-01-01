Вночі ППО збила 20 «шахедів» та авіаційну ракету Х-59
Сьогодні, 09:41
У ніч на 17 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59.
Райони пусків – тимчасово окуповані Крим та територія Херсонщини), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших Сил оборони України.
В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.
Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
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Райони пусків – тимчасово окуповані Крим та територія Херсонщини), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших Сил оборони України.
В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.
Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
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