Вночі ППО збила 20 «шахедів» та авіаційну ракету Х-59

Вночі ППО збила 20 «шахедів» та авіаційну ракету Х-59
У ніч на 17 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59.

Райони пусків – тимчасово окуповані Крим та територія Херсонщини), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших Сил оборони України.
В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

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Теги: Україна, війна, ППО
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