У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО
Сьогодні, 11:03
У Луцьку рятувальники запобігли вибуху газового балона, що горів у приватному помешканні.
Про це повідомляє ІА "Конкурент" з посиланням на Головне управління ДСНС України у Волинській області.
17 грудня, о 08:53 год на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що горить газовий балон в приватному житловому будинку на вулиці Клима Савура в Луцьку.
На місце події виїхали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька. Уже за 5 хвилин вони прибули за викликом.
З’ясувалося, що у кухні горить газовий балон, вогонь перекинувся на меблі у приміщенні.
Рятувальники загасили займання й винесли балон з помешкання, запобігши вибуху.
Горіння локалізували о 09:02, ліквідували – о 09:05. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС будинок, де проживає дві сім’ї, врятований.
Обставини та причина надзвичайної події встановлюються.
Потерпілих і жертв немає.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент" з посиланням на Головне управління ДСНС України у Волинській області.
17 грудня, о 08:53 год на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що горить газовий балон в приватному житловому будинку на вулиці Клима Савура в Луцьку.
На місце події виїхали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька. Уже за 5 хвилин вони прибули за викликом.
З’ясувалося, що у кухні горить газовий балон, вогонь перекинувся на меблі у приміщенні.
Рятувальники загасили займання й винесли балон з помешкання, запобігши вибуху.
Горіння локалізували о 09:02, ліквідували – о 09:05. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС будинок, де проживає дві сім’ї, врятований.
Обставини та причина надзвичайної події встановлюються.
Потерпілих і жертв немає.
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