У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО

У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО
У Луцьку рятувальники запобігли вибуху газового балона, що горів у приватному помешканні.

Про це повідомляє ІА "Конкурент" з посиланням на Головне управління ДСНС України у Волинській області.

17 грудня, о 08:53 год на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що горить газовий балон в приватному житловому будинку на вулиці Клима Савура в Луцьку.
У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО

На місце події виїхали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька. Уже за 5 хвилин вони прибули за викликом.
У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО
У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО

З’ясувалося, що у кухні горить газовий балон, вогонь перекинувся на меблі у приміщенні.

Рятувальники загасили займання й винесли балон з помешкання, запобігши вибуху.
У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО

Горіння локалізували о 09:02, ліквідували – о 09:05. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС будинок, де проживає дві сім’ї, врятований.

Обставини та причина надзвичайної події встановлюються.

Потерпілих і жертв немає.

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, ДСНС
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