У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО

У Луцьку рятувальники запобігли вибуху газового балона, що горів у приватному помешканні.Про це повідомляє ІА "Конкурент" з посиланням на Головне управління ДСНС України у Волинській області.17 грудня, о 08:53 год на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що горить газовий балон в приватному житловому будинку на вулиці Клима Савура в Луцьку.На місце події виїхали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька. Уже за 5 хвилин вони прибули за викликом.З’ясувалося, що у кухні горить газовий балон, вогонь перекинувся на меблі у приміщенні.Рятувальники загасили займання й винесли балон з помешкання, запобігши вибуху.Горіння локалізували о 09:02, ліквідували – о 09:05. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС будинок, де проживає дві сім’ї, врятований.Обставини та причина надзвичайної події встановлюються.Потерпілих і жертв немає.