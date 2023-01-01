Європа компенсуватиме Україні брак допомоги США

Керівництво Німеччини усвідомлює можливу необхідність взяти на себе більшу відповідальність у допомозі Україні через зменшення підтримки з боку США.Про це заявив міністр оборони ФРНв інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, передаєПісторус зауважив, що в колі союзників і партнерів обговорюється «найгірший сценарій» на тлі того, що військова ситуація в Україні стає дедалі складнішою, боєприпасів не вистачає, а республіканці у США блокують подальшу підтримку, отже Європі доведеться компенсувати брак допомоги з боку США.«Звичайно, ми говоримо про це. Ми усвідомлюємо, що рано чи пізно нам, імовірно, доведеться компенсувати те чи інше, що може більше не надходити з Вашингтона. Теоретично також можуть бути галузі, які ми не можемо легко компенсувати відразу», – визнав глава Бундесверу.Наприклад, оборонній промисловості потрібен час, щоб наростити свої потужності.«Зараз у нас є приблизно п’ять-вісім років, за які ми маємо наздогнати – і в збройних силах, і в промисловості, і в суспільстві. Зараз Путін значно збільшує виробництво озброєнь у Росії», – сказав політик, нагадавши, що згідно з рішенням Держдуми РФ, підвищення оборонних витрат сягає більш ніж 60%.Погрози Путіна щодо країн Балтії, Грузії та Молдови потрібно сприймати дуже серйозно, переконаний глава Міноборони ФРН.«Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття може бути небезпечно. Але до того часу ми будемо готові до цього», – сказав він і констатував, що європейці повинні посилити гарантування безпеки на своєму континенті, не покладаючись цілком на США.Пісторіус назвав доброю новиною зміну уряду в Польщі і поінформував, що вже запросив нового колегу до Берліна та сам особисто планує якомога швидше поїхати до Польщі в новому році. «Ми маємо вивчити, як ми можемо разом позиціонувати себе на східному фланзі на основі оборонних планів НАТО. Чого ми можемо там досягти разом? Це всі питання, на які ми втрьох (разом з Францією у рамках Веймарського трикутника – ред.) тепер можемо відповісти», – сказав Пісторіус.Він також повторив те, що через серйозні кризи Німеччині потрібні збройні сили, здатні захистити країну – у разі війни, «не більше і не менше».Як повідомлялося, кілька тижнів тому Пісторіус заявив про те, що Бундесвер має бути боєздатним на випадок нової війни, що викликало критику з боку опозиційних сил і критиків. Міністр відстоює свою позицію, говорячи, що сподівається, що до такого сценарію не дійде, але наразі треба все одне виправляти помилки, які були зроблені відносно армії протягом понад 30 років пацифізму.