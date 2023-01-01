У Луцьку та Горохові через несправну електрику горіли дві автівки

У Луцьку та Горохові через несправну електрику горіли дві автівки
Минулої доби у Волинській області трапилося 2 загоряння автомобілів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Зокрема у Луцьку близько 14-ої на вулиці Нахімова трапилася пожежа легкового автомобіля. Горіння ліквідували рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька.

У Горохові на вулиці Шевченка вогонь охопив моторних відсік ще однієї автівки. Горіння ліквідували очевидці за допомогою первинних засобів пожежогасіння. В обох випадках причиною загоряння стала несправність електричної системи цих транспортних засобів.

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Теги: пожежа, авто, ДСНС, Волинь
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