У Луцьку відбулася урочиста посвята десятикласників у ліцеїсти. ФОТО

У Луцьку відбулася урочиста посвята десятикласників у ліцеїсти. ФОТО
126 десятикласників Луцького ліцею №28 посвятили в ліцеїсти. Свято відбулось на території навчального закладу.

Клятву ліцеїста дали хлопці та дівчата з різних областей України, - повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Привітати їх з цим святом завітала заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк: “Шановні діти! Сьогоднішній день для вас — ще одна сходинка в доросле життя, адже звання “ліцеїст”, яке сьогодні вам присуджено, ставить додаткові вимоги та навантаження, а обрання майбутньої професії - служіння державі. Наша країна переживає нелегкі часи і велика кількість ваших випускників взяла зброю до рук та нині захищає територію нашої країни, наші кордони, тримає небо над нами. Тож я бажаю кожному з вас, щоб омріяна перемога наступила якнайшвидше. Нехай Всевишній посилає вам здоров’я і збуваються ваші мрії. Любові та щастя вам. Нехай успіхи у навчанні будуть якомога кращими”.
У Луцьку відбулася урочиста посвята десятикласників у ліцеїсти. ФОТО

Також вона звернулась до батьків ліцеїстів. “Мудрості вам та розуміння ваших дітей. Нехай доля, яку ви допомогли обрати вашим дітям або ж підтримали цей вибір, буде щасливою”, - наголосила Ірина Чебелюк.

Опісля урочистих промов та виголошення клятви ліцеїста, заступник міського голови спільно з військовими, вручили ліцеїстам академічні книги.
У Луцьку відбулася урочиста посвята десятикласників у ліцеїсти. ФОТО
У Луцьку відбулася урочиста посвята десятикласників у ліцеїсти. ФОТО


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Теги: посвята, ліцей, Україна, Волинь
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