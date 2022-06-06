У Луцьку відбулася урочиста посвята десятикласників у ліцеїсти. ФОТО

126 десятикласників Луцького ліцею №28 посвятили в ліцеїсти. Свято відбулось на території навчального закладу.Клятву ліцеїста дали хлопці та дівчата з різних областей України, - повідомляють на сайті Луцької міської ради.Привітати їх з цим святом завітала заступник Луцького міського голови: “Шановні діти! Сьогоднішній день для вас — ще одна сходинка в доросле життя, адже звання “ліцеїст”, яке сьогодні вам присуджено, ставить додаткові вимоги та навантаження, а обрання майбутньої професії - служіння державі. Наша країна переживає нелегкі часи і велика кількість ваших випускників взяла зброю до рук та нині захищає територію нашої країни, наші кордони, тримає небо над нами. Тож я бажаю кожному з вас, щоб омріяна перемога наступила якнайшвидше. Нехай Всевишній посилає вам здоров’я і збуваються ваші мрії. Любові та щастя вам. Нехай успіхи у навчанні будуть якомога кращими”.Також вона звернулась до батьків ліцеїстів. “Мудрості вам та розуміння ваших дітей. Нехай доля, яку ви допомогли обрати вашим дітям або ж підтримали цей вибір, буде щасливою”, - наголосила Ірина Чебелюк.Опісля урочистих промов та виголошення клятви ліцеїста, заступник міського голови спільно з військовими, вручили ліцеїстам академічні книги.