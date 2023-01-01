Волинські воїни показали, як знищили дві БМП з окупантами. ВІДЕО

Волинські воїни показали, як знищили дві БМП з окупантами. ВІДЕО
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зафільмували та показали, як знищили дві БМП ворога з особовим складом.

Відео опублікували на сторінці підрозділу.

Події відбувалися під час однієї з атак окупантів у смузі відповідальності 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Дві БМП ворога з особовим складом на борту спробували здійснити наступ. На відео видно, що оминувши 4 одиниці раніше знищеної техніки, БМП ворога рухалися у бік позицій захисників України.

Втім, довгою поїздка не вийшла - українські воїни одну за одною знищили дві ворожі машини та окупантів у них.



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Теги: 14 ОМБР, Волинь, війна
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