Волинські воїни показали, як знищили дві БМП з окупантами. ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зафільмували та показали, як знищили дві БМП ворога з особовим складом.
Відео опублікували на сторінці підрозділу.
Події відбувалися під час однієї з атак окупантів у смузі відповідальності 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Дві БМП ворога з особовим складом на борту спробували здійснити наступ. На відео видно, що оминувши 4 одиниці раніше знищеної техніки, БМП ворога рухалися у бік позицій захисників України.
Втім, довгою поїздка не вийшла - українські воїни одну за одною знищили дві ворожі машини та окупантів у них.
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Відео опублікували на сторінці підрозділу.
Події відбувалися під час однієї з атак окупантів у смузі відповідальності 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Дві БМП ворога з особовим складом на борту спробували здійснити наступ. На відео видно, що оминувши 4 одиниці раніше знищеної техніки, БМП ворога рухалися у бік позицій захисників України.
Втім, довгою поїздка не вийшла - українські воїни одну за одною знищили дві ворожі машини та окупантів у них.
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