Волинські воїни показали, як знищили дві БМП з окупантами. ВІДЕО

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зафільмували та показали, як знищили дві БМП ворога з особовим складом.Відео опублікували на сторінці підрозділу.Події відбувалися під час однієї з атак окупантів у смузі відповідальності 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Дві БМП ворога з особовим складом на борту спробували здійснити наступ. На відео видно, що оминувши 4 одиниці раніше знищеної техніки, БМП ворога рухалися у бік позицій захисників України.Втім, довгою поїздка не вийшла - українські воїни одну за одною знищили дві ворожі машини та окупантів у них.