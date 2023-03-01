У ВНУ назвали ТОП-30 кафедр

У ВНУ назвали ТОП-30 кафедр
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки оприлюднили результати рейтингового оцінювання кафедр у 2023 році.

Рейтинг оприлюднили на офіційному сайті Університету.

Ранжування проведено відповідно до Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Так, згідно з рейтингом, перше та друге місця зайняли кафедри економіки і торгівлі та менеджменту (факультет економіки та управління). В трійку лідерів увійшов колектив кафедри органічної та фармацевтичної хімії (факультет хімії та екології), четверте місце зайняли представники кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами (факультет міжнародних відносин), а замкнули п'ятірку найкращих кафедр університету колектив кафедри неорганічної та фізичної хімії (факультет хімії та екології).

Ознайомитися з порядком формування рейтингу та розрахунками можна у відповідному положенні за посиланням.

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Теги: ВНУ, рейтинг, кафедри
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