У ВНУ назвали ТОП-30 кафедр
Сьогодні, 13:06
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки оприлюднили результати рейтингового оцінювання кафедр у 2023 році.
Рейтинг оприлюднили на офіційному сайті Університету.
Ранжування проведено відповідно до Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Так, згідно з рейтингом, перше та друге місця зайняли кафедри економіки і торгівлі та менеджменту (факультет економіки та управління). В трійку лідерів увійшов колектив кафедри органічної та фармацевтичної хімії (факультет хімії та екології), четверте місце зайняли представники кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами (факультет міжнародних відносин), а замкнули п'ятірку найкращих кафедр університету колектив кафедри неорганічної та фізичної хімії (факультет хімії та екології).
Ознайомитися з порядком формування рейтингу та розрахунками можна у відповідному положенні за посиланням.
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Рейтинг оприлюднили на офіційному сайті Університету.
Ранжування проведено відповідно до Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Так, згідно з рейтингом, перше та друге місця зайняли кафедри економіки і торгівлі та менеджменту (факультет економіки та управління). В трійку лідерів увійшов колектив кафедри органічної та фармацевтичної хімії (факультет хімії та екології), четверте місце зайняли представники кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами (факультет міжнародних відносин), а замкнули п'ятірку найкращих кафедр університету колектив кафедри неорганічної та фізичної хімії (факультет хімії та екології).
Ознайомитися з порядком формування рейтингу та розрахунками можна у відповідному положенні за посиланням.
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