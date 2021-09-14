Волинянин у складі іспанської команди виступив на світовому турнірі з тенісу

Захар Іванов з Нововолинська зіграв у складі іспанської команди на світовому турнірі з тенісуТурнір тривав в Іспанії з 10 по 15 грудня на базі академії легендарного тенісиста Рафаеля Надаля, - йдеться у повіломленні на сторінці Нововолинськ Спорт.В категорії U10 юний тенісист зіграв три одиночні гри. З них - дві перемоги і одна поразка. Також є одна перемога в парному турнірі.Команда Іспанії посіла 5 місце з 10 команд з різних країн світу. За словами тренера, Захар Іванов гідно зіграв та представив рідне місто.Це був дуже крутий досвід та емоції для юного спортсмена. Захар зустрів багато зірок тенісу і взяв в них автографи. Також познайомився з юними тенісистами з різних країн світу.