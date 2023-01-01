За добу українські воїни знищили майже 1300 окупантів, 37 артсистем, 40 БПЛА і 19 танків

За добу українські воїни знищили майже 1300 окупантів, 37 артсистем, 40 БПЛА і 19 танків
За минулу добу Сили оборони України знищили 1250 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 346070 (+1250) осіб / persons,
танків ‒ 5739 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од,
артилерійських систем – 8137 (+37) од,
РСЗВ – 923 (+3) од,
засоби ППО ‒ 609 (+4) од,
літаків – 324 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),
крилаті ракети ‒ 1610 (+1),
кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од,
спеціальна техніка ‒ 1194 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати
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