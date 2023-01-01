За добу українські воїни знищили майже 1300 окупантів, 37 артсистем, 40 БПЛА і 19 танків





Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 346070 (+1250) осіб / persons,

танків ‒ 5739 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од,

артилерійських систем – 8137 (+37) од,

РСЗВ – 923 (+3) од,

засоби ППО ‒ 609 (+4) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),

крилаті ракети ‒ 1610 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1194 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони України знищили 1250 російських окупантів.Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 346070 (+1250) осіб / persons,танків ‒ 5739 (+19) од,бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од,артилерійських систем – 8137 (+37) од,РСЗВ – 923 (+3) од,засоби ППО ‒ 609 (+4) од,літаків – 324 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),крилаті ракети ‒ 1610 (+1),кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од,спеціальна техніка ‒ 1194 (+4).Дані уточнюються.

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