Фіналіст Нацвідбору на Євробачення волинянин YAKTAK розповів про свою пісню та участь у конкурсі

Фіналіст Нацвідбору на Євробачення волинянин YAKTAK розповів про свою пісню та участь у конкурсі
Виконавець YAKTAK (справжнє ім’я — Ярослав Карпук) вперше бере участь у Нацвідборі.

Співак з Волині прокоментував свою участь у Нацвідборі для видання LIGA.Life.

Рішення подати заявку на участь у конкурсі, зізнається артист, він ухвалив, бо з самого дитинства дивився Євробачення:

"З мамою до ночі сиділи перед телевізором, вболівали за Україну. Мріяв побувати там. Думав про те, як стою на сцені й круто представляю нашу країну".

Для участі в конкурсі Ярослав вибрав пісню Lalala. Свій вибір пояснює просто: трек сподобався найбільше серед інших варіантів.

"Намагалися зробити таке, щоб подобалось і мені, і всій нашій команді, і всім людям, які слухатимуть. Не буду нічого коментувати про цей трек, почуєте його, коли він вийде", — ділиться співак.

Цього року до Нацвідбору пройшли дуже сильні учасники — за всіма, каже YAKTAK, він слідкує і поважає кожного конкурсанта:

"Не люблю говорити про свої переваги, хай оцінюють люди, але можу сказати, що я постараюся зробити від себе максимально все, щоб було красиво, якісно й круто. Я співаю все життя, все життя на сцені. За останні пів року ми дали близько 140 концертів, і, думаю, це допоможе мені".

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Теги: Волинь, музика, YakTak
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