Фіналіст Нацвідбору на Євробачення волинянин YAKTAK розповів про свою пісню та участь у конкурсі





Співак з Волині прокоментував свою участь у Нацвідборі для видання



Рішення подати заявку на участь у конкурсі, зізнається артист, він ухвалив, бо з самого дитинства дивився Євробачення:



"З мамою до ночі сиділи перед телевізором, вболівали за Україну. Мріяв побувати там. Думав про те, як стою на сцені й круто представляю нашу країну".



Для участі в конкурсі Ярослав вибрав пісню Lalala. Свій вибір пояснює просто: трек сподобався найбільше серед інших варіантів.



"Намагалися зробити таке, щоб подобалось і мені, і всій нашій команді, і всім людям, які слухатимуть. Не буду нічого коментувати про цей трек, почуєте його, коли він вийде", — ділиться співак.



Цього року до Нацвідбору пройшли дуже сильні учасники — за всіма, каже YAKTAK, він слідкує і поважає кожного конкурсанта:



"Не люблю говорити про свої переваги, хай оцінюють люди, але можу сказати, що я постараюся зробити від себе максимально все, щоб було красиво, якісно й круто. Я співаю все життя, все життя на сцені. За останні пів року ми дали близько 140 концертів, і, думаю, це допоможе мені".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконавець YAKTAK (справжнє ім’я — Ярослав Карпук) вперше бере участь у Нацвідборі.Співак з Волині прокоментував свою участь у Нацвідборі для видання LIGA.Life. Рішення подати заявку на участь у конкурсі, зізнається артист, він ухвалив, бо з самого дитинства дивився Євробачення:"З мамою до ночі сиділи перед телевізором, вболівали за Україну. Мріяв побувати там. Думав про те, як стою на сцені й круто представляю нашу країну".Для участі в конкурсі Ярослав вибрав пісню Lalala. Свій вибір пояснює просто: трек сподобався найбільше серед інших варіантів."Намагалися зробити таке, щоб подобалось і мені, і всій нашій команді, і всім людям, які слухатимуть. Не буду нічого коментувати про цей трек, почуєте його, коли він вийде", — ділиться співак.Цього року до Нацвідбору пройшли дуже сильні учасники — за всіма, каже YAKTAK, він слідкує і поважає кожного конкурсанта:"Не люблю говорити про свої переваги, хай оцінюють люди, але можу сказати, що я постараюся зробити від себе максимально все, щоб було красиво, якісно й круто. Я співаю все життя, все життя на сцені. За останні пів року ми дали близько 140 концертів, і, думаю, це допоможе мені".

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