В Україну доставили самохідні міномети Rak з Польщі

В Україну доставили самохідні міномети Rak з Польщі
До України прибули самохідні міномети Rak з Польщі у кількості 24 одиниці.

Українські мінометники зможуть вести вогонь, перебуваючи під захистом сталевої броні машини. Про це повідомив військовий аналітик BILD Юліан Ріпке, передає ТСН.


За його словами, 120-мм міномети Rak встановлені на броньовану колісну платформу. Поставити ці машини Варшава обіцяла Києву ще у березні. Вони можуть вести навісний вогонь із відстані до 12 км.

"Ці машини допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи під захистом сталевої броні. Після стрілянини самохідний міномет може швидко залишити позицію та відійти на безпечну відстань", - повідомив аналітик.

Він додав, на Rak вже встановили протидронний захист у вигляді залізної сітки над вежею.

Коротко про особливості Rak
Самохідні міномети Rak - це варіант самохідного міномета SMG 120 "Rak" на гусеничному шасі німецького БТР "Marder". У вересні 2021 року польська машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola представила нову версію самохідного 120-мм гусеничного міномета M120G Rak.

Тактико-технічні характеристики:

Калібр, мм: 120
Боєкомплект, шт: 46
Максимальна відстань, км: 12
Перехід у бойове положення, с: 30
Час відходу з вогневої позиції, с: 15

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Теги: війна, Польща, допомога, Україна
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