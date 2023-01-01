Школярі з Волині відправили воїнам-землякам «коробки тепла». ФОТО
Сьогодні, 19:32
Учні ліцею села Деревок колишнього Любешівського району передали допомогу для військовослужбовців-односельців.
Про це повідомляє "Нове життя".
Збір «коробок тепла для захисників» тут організували якраз напередодні новорічно-різдвяних свят. І таким чином не лише учні та вчителі, а й небайдужі жителі та жительки села долучилися до хорошої справи й подарували частинку тепла воїнам, котрі боронять Україну на фронті.
А відправили захисникам-деревчанам різні речі першої необхідності: шкарпетки, устілки, чай, каву, печиво, ліки тощо.
Вихованці ліцею також написали святкові листівки й малюнки бійцям-односельцям, у яких подякували за захист та побажали якнайшвидше повернутися додому з перемогою.
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Про це повідомляє "Нове життя".
Збір «коробок тепла для захисників» тут організували якраз напередодні новорічно-різдвяних свят. І таким чином не лише учні та вчителі, а й небайдужі жителі та жительки села долучилися до хорошої справи й подарували частинку тепла воїнам, котрі боронять Україну на фронті.
А відправили захисникам-деревчанам різні речі першої необхідності: шкарпетки, устілки, чай, каву, печиво, ліки тощо.
Вихованці ліцею також написали святкові листівки й малюнки бійцям-односельцям, у яких подякували за захист та побажали якнайшвидше повернутися додому з перемогою.
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