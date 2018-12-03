Повідомили деталі смерті українського водія на кордоні з Польщею
Сьогодні, 18:53
Український водій вантажівки, якому напередодні стало зле у місці обслуговування пасажирів (MOP) “Грушовіце” на автомагістралі A4, помер у лікарні в Перемишлі, до його смерті не причетні треті особи.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив генконсул України в Любліні Олег Куць.
Як зазначив консул, у співпраці з польською поліцією встановлено, що 38-річний український водій відчув біль у грудях, коли перебував на MOP “Грушовіце”, і звернувся по допомогу. Під час очікування приїзду швидкої допомоги чоловік знепритомнів, тому було розпочато реанімаційні заходи. Згодом швидка допомога перевезла чоловіка до лікарні у Перемишлі, де лікарі констатували смерть водія, виключаючи причетність до неї третіх осіб.
Про смерть українця вже повідомили його родину.
Генконсул України в Любліні зазначив, що справа смерті чоловіка перебуває на контролі українських консулів. Він висловив щирі співчуття родині померлого.
Як повідомляв Укрінформ, померлий український водій зареєструвався на перетин кордону у пункті пропуску “Корчова-Краківець”.
Це третя смерть водія української вантажівки від 6 листопада, коли польські перевізники блокують кордон з Україні, у зв’язку з чим черги вантажівок розтягнулися на десятки кілометрів, а час очікування на перетин кордону до 10-15 днів.
Раніше, 11 листопада, 54-річний водій вантажівки з України помер у Польщі на паркуванні неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", де очікував на перетин кордону.
В ніч на 23 листопада на паркінгу біля Корчової, помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону.
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Про це в коментарі Укрінформу повідомив генконсул України в Любліні Олег Куць.
Як зазначив консул, у співпраці з польською поліцією встановлено, що 38-річний український водій відчув біль у грудях, коли перебував на MOP “Грушовіце”, і звернувся по допомогу. Під час очікування приїзду швидкої допомоги чоловік знепритомнів, тому було розпочато реанімаційні заходи. Згодом швидка допомога перевезла чоловіка до лікарні у Перемишлі, де лікарі констатували смерть водія, виключаючи причетність до неї третіх осіб.
Про смерть українця вже повідомили його родину.
Генконсул України в Любліні зазначив, що справа смерті чоловіка перебуває на контролі українських консулів. Він висловив щирі співчуття родині померлого.
Як повідомляв Укрінформ, померлий український водій зареєструвався на перетин кордону у пункті пропуску “Корчова-Краківець”.
Це третя смерть водія української вантажівки від 6 листопада, коли польські перевізники блокують кордон з Україні, у зв’язку з чим черги вантажівок розтягнулися на десятки кілометрів, а час очікування на перетин кордону до 10-15 днів.
Раніше, 11 листопада, 54-річний водій вантажівки з України помер у Польщі на паркуванні неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", де очікував на перетин кордону.
В ніч на 23 листопада на паркінгу біля Корчової, помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону.
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