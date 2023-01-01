Волинський пункт пропуску був найпопулярніший серед користувачів єЧерги у 2023 році

Волинський пункт пропуску був найпопулярніший серед користувачів єЧерги у 2023 році
Рік тому Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало створення єЧерги для перетину кордону – послуги, яка дозволяє водіям керувати своїм часом.

Одним із пунктів пропуску, на якому працювала послуга був МАПП "Ягодин-Дорогуськ". За рік майже 650 тисяч вантажівок та автобусів перетнули кордон завдяки єЧерзі, - повідомляють у Мінвідновлення.

За рік повноцінна електронна послуга замінила записи в чергу на звичайних папірцях.

Сьогодні єЧерга це про 642 тисячі перетинів кордону, з яких майже 28 тисяч автобусів. Найчастіше послугою користувалися українські (81,2%), польські (6,7%) та турецькі перевізники (4,3%).

«За цей рік ми постійно вдосконалювали проєкт, запускали нові функції, додавали нові мови, не зупинялись і не будемо на шляху до мінімізації корупції під час перетину кордону та поваги до роботи водія та перевізника. У річницю запуску проєкту ми презентуємо ще одне важливе оновлення – відкриття всіх номерів транспортних засобів в системі. Тепер кожен користувач бачитиме номер вантажівки повністю. Цим рішенням ми даємо можливість кожному слідкувати за коректністю роботи системи та верифікувати, чи дійсно вантажівка з єЧерги заїжджає на пункт пропуску. У нас великі і амбітні плани – масштабувати цей проєкт для всіх транспортних засобів, зокрема, і для легкового транспорту. Це виклик для нас з точки зору розробки та запровадження, але впевнений, що ми реалізуємо і цей проєкт та матимемо ще кращі результати», – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За рік послуги кожен 4 вантажний транспортний засіб перетинав кордон через МАПП «Ягодин-Дорогуськ» – саме він став першим пунктом пропуску, на якому запрацювала єЧерга.

Для постійної підтримки перевізників було створено колл-центр. За цей час оператори колл-центру прийняли та опрацювали майже 150 тис. звернень.

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Теги: єЧерга, Україна, кордон
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