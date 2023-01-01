Погода у Луцьку на понеділок, 18 грудня

Погода у Луцьку на понеділок, 18 грудня
Вдень у Луцьку очікується дощ, проте до вечора він повинен послабшати.

Про це повідомляє Sinoptik.

Весь день у Луцьку буде хмарним.

За даними Волинського обласного центру гідрометеорології, 18 грудня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-6° тепла.

На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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