Погода у Луцьку на понеділок, 18 грудня





Про це повідомляє Sinoptik.



Весь день у Луцьку буде хмарним.



За даними Волинського обласного центру гідрометеорології, 18 грудня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-6° тепла.



На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень у Луцьку очікується дощ, проте до вечора він повинен послабшати.Про це повідомляє Sinoptik.Весь день у Луцьку буде хмарним.За даними Волинського обласного центру гідрометеорології, 18 грудня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-6° тепла.На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла.

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