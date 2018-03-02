У Луцьку люди вийшли на акцію підтримки військовополонених захисників Маріуполя





Мирну акцію "Не мовчи! Полон вбиває!" організували родини військовополонених гарнізону Маріуполь. На заході, який відбувся на проспекті Президента Грушевського, 2, зібралися родичі й друзі полонених, передає



Під час заходу також організували перформанс за участі трьох людей, котрим зв'язали руки та зав'язали очі, аби продемонструвати, що відчувають полонені захисники, знаходячись у складних умовах.



Мама військовополоненого бійця полку "Азов" Світлана Богдан із Ковеля розповіла: останню звістку про свого сина отримала в серпні цього року, що суд самопроголошеної ДНР засудив 24-річного Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. З 2019 року Андрій є військовослужбовцем "Азову", зустрів повномасштабне вторгнення в Маріуполі.



"Вони (РФ та підконтрольні органи влади — ред.) всі свої злочини присуджують нашим військовополоненим. Більше немає про нього ніяких даних. Так як обмінів давно не було, за нього нічого більше не знаю. Відео з зали суду було і ще в березні відео з допиту, де він худий, побитий. Якби відео не було підписане, то може й не взнала б його. Дуже син змінився", — сказала волинянка.



Зі слів Світлани Богдан, акціями на підтримку оборонців Азовсталі організатори намагаються нагадати владі та населенню про тих військових, котрі вже багато місяців знаходяться у полоні.



Менший син Світлани Богдан нині служить у ЗСУ, а чоловік після важких поранень помер 26 жовтня у лікарні Львова, де впродовж семи місяців боровся за життя. 50-річного Ярослава Богдана поховали у день народження старшого сина, який в полоні.



Мама полоненого захисника, військового медика Дмитра Наталія Ніколаєва розповіла, що родини бійців Маріупольського гарнізону стали голосом своїх рідних і будуть їхнім голосом до тих пір, поки кожен захисник не повернеться в Україну.



86 днів Маріуполь тримався в співвідношенні 1:14, де українські військові захищали місто без достатньої кількості бойових комплектів, належного харчування та медицини, сказала лучанка. Зі слів Наталії Ніколаєвої, ні оборону Маріуполя, ні його оборонців ніхто не забув і не дозволять забути Україні та світу.



На підтримку полонених захисників прийшла на акцію звільнена з полону держприкордонниця з Луцька Людмила Кравчук, котра знаходилася в російському полоні понад шість місяців і була звільнена в жовтні 2022 року.



"Думаю, всі чули чимало історій тих, хто повернувся з полону, про те, в яких умовах там перебували, яке ставлення росіян. Це дуже несправедливо! Захисники своєї країни, цвіт нації, кожен із яких — герой, знаходяться в складних умовах, і невідомо за що їм треба пронести на собі цей хрест", — сказала лучанка.



Людмила Кравчук побажала, аби всі полонені захисники та захисниці якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних та близьких.



Акція "Не мовчи! Полон вбиває!" 17 грудня відбувається не лише в Луцьку, а й в Києві, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві й Тернополі. Дружина полоненого бійця полку "Азов" Сергія Світлана Теплякова з Луцька зазначила, що рідні чекають на обміни та звільнення полонених захисників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 грудня в обласному центрі Волині на акцію підтримки військовополонених оборонців міста Маріуполя, яких РФ тримає у неволі вже другий рік, вийшли орієнтовно 100 людей.Мирну акцію "Не мовчи! Полон вбиває!" організували родини військовополонених гарнізону Маріуполь. На заході, який відбувся на проспекті Президента Грушевського, 2, зібралися родичі й друзі полонених, передає Суспільне Під час заходу також організували перформанс за участі трьох людей, котрим зв'язали руки та зав'язали очі, аби продемонструвати, що відчувають полонені захисники, знаходячись у складних умовах.Мама військовополоненого бійця полку "Азов"із Ковеля розповіла: останню звістку про свого сина отримала в серпні цього року, що суд самопроголошеної ДНР засудив 24-річного Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. З 2019 року Андрій є військовослужбовцем "Азову", зустрів повномасштабне вторгнення в Маріуполі."Вони (РФ та підконтрольні органи влади — ред.) всі свої злочини присуджують нашим військовополоненим. Більше немає про нього ніяких даних. Так як обмінів давно не було, за нього нічого більше не знаю. Відео з зали суду було і ще в березні відео з допиту, де він худий, побитий. Якби відео не було підписане, то може й не взнала б його. Дуже син змінився", — сказала волинянка.Зі слів Світлани Богдан, акціями на підтримку оборонців Азовсталі організатори намагаються нагадати владі та населенню про тих військових, котрі вже багато місяців знаходяться у полоні.Менший син Світлани Богдан нині служить у ЗСУ, а чоловік після важких поранень помер 26 жовтня у лікарні Львова, де впродовж семи місяців боровся за життя. 50-річного Ярослава Богдана поховали у день народження старшого сина, який в полоні.Мама полоненого захисника, військового медикарозповіла, що родини бійців Маріупольського гарнізону стали голосом своїх рідних і будуть їхнім голосом до тих пір, поки кожен захисник не повернеться в Україну.86 днів Маріуполь тримався в співвідношенні 1:14, де українські військові захищали місто без достатньої кількості бойових комплектів, належного харчування та медицини, сказала лучанка. Зі слів Наталії Ніколаєвої, ні оборону Маріуполя, ні його оборонців ніхто не забув і не дозволять забути Україні та світу.На підтримку полонених захисників прийшла на акцію звільнена з полону держприкордонниця з Луцька, котра знаходилася в російському полоні понад шість місяців і була звільнена в жовтні 2022 року."Думаю, всі чули чимало історій тих, хто повернувся з полону, про те, в яких умовах там перебували, яке ставлення росіян. Це дуже несправедливо! Захисники своєї країни, цвіт нації, кожен із яких — герой, знаходяться в складних умовах, і невідомо за що їм треба пронести на собі цей хрест", — сказала лучанка.Людмила Кравчук побажала, аби всі полонені захисники та захисниці якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних та близьких.Акція "Не мовчи! Полон вбиває!" 17 грудня відбувається не лише в Луцьку, а й в Києві, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві й Тернополі. Дружина полоненого бійця полку "Азов" Сергія Світлана Теплякова з Луцька зазначила, що рідні чекають на обміни та звільнення полонених захисників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію