У Луцьку люди вийшли на акцію підтримки військовополонених захисників Маріуполя
Сьогодні, 21:33
17 грудня в обласному центрі Волині на акцію підтримки військовополонених оборонців міста Маріуполя, яких РФ тримає у неволі вже другий рік, вийшли орієнтовно 100 людей.
Мирну акцію "Не мовчи! Полон вбиває!" організували родини військовополонених гарнізону Маріуполь. На заході, який відбувся на проспекті Президента Грушевського, 2, зібралися родичі й друзі полонених, передає Суспільне.
Під час заходу також організували перформанс за участі трьох людей, котрим зв'язали руки та зав'язали очі, аби продемонструвати, що відчувають полонені захисники, знаходячись у складних умовах.
Мама військовополоненого бійця полку "Азов" Світлана Богдан із Ковеля розповіла: останню звістку про свого сина отримала в серпні цього року, що суд самопроголошеної ДНР засудив 24-річного Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. З 2019 року Андрій є військовослужбовцем "Азову", зустрів повномасштабне вторгнення в Маріуполі.
"Вони (РФ та підконтрольні органи влади — ред.) всі свої злочини присуджують нашим військовополоненим. Більше немає про нього ніяких даних. Так як обмінів давно не було, за нього нічого більше не знаю. Відео з зали суду було і ще в березні відео з допиту, де він худий, побитий. Якби відео не було підписане, то може й не взнала б його. Дуже син змінився", — сказала волинянка.
Зі слів Світлани Богдан, акціями на підтримку оборонців Азовсталі організатори намагаються нагадати владі та населенню про тих військових, котрі вже багато місяців знаходяться у полоні.
Менший син Світлани Богдан нині служить у ЗСУ, а чоловік після важких поранень помер 26 жовтня у лікарні Львова, де впродовж семи місяців боровся за життя. 50-річного Ярослава Богдана поховали у день народження старшого сина, який в полоні.
Мама полоненого захисника, військового медика Дмитра Наталія Ніколаєва розповіла, що родини бійців Маріупольського гарнізону стали голосом своїх рідних і будуть їхнім голосом до тих пір, поки кожен захисник не повернеться в Україну.
86 днів Маріуполь тримався в співвідношенні 1:14, де українські військові захищали місто без достатньої кількості бойових комплектів, належного харчування та медицини, сказала лучанка. Зі слів Наталії Ніколаєвої, ні оборону Маріуполя, ні його оборонців ніхто не забув і не дозволять забути Україні та світу.
На підтримку полонених захисників прийшла на акцію звільнена з полону держприкордонниця з Луцька Людмила Кравчук, котра знаходилася в російському полоні понад шість місяців і була звільнена в жовтні 2022 року.
"Думаю, всі чули чимало історій тих, хто повернувся з полону, про те, в яких умовах там перебували, яке ставлення росіян. Це дуже несправедливо! Захисники своєї країни, цвіт нації, кожен із яких — герой, знаходяться в складних умовах, і невідомо за що їм треба пронести на собі цей хрест", — сказала лучанка.
Людмила Кравчук побажала, аби всі полонені захисники та захисниці якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних та близьких.
Акція "Не мовчи! Полон вбиває!" 17 грудня відбувається не лише в Луцьку, а й в Києві, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві й Тернополі. Дружина полоненого бійця полку "Азов" Сергія Світлана Теплякова з Луцька зазначила, що рідні чекають на обміни та звільнення полонених захисників.
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Мирну акцію "Не мовчи! Полон вбиває!" організували родини військовополонених гарнізону Маріуполь. На заході, який відбувся на проспекті Президента Грушевського, 2, зібралися родичі й друзі полонених, передає Суспільне.
Під час заходу також організували перформанс за участі трьох людей, котрим зв'язали руки та зав'язали очі, аби продемонструвати, що відчувають полонені захисники, знаходячись у складних умовах.
Мама військовополоненого бійця полку "Азов" Світлана Богдан із Ковеля розповіла: останню звістку про свого сина отримала в серпні цього року, що суд самопроголошеної ДНР засудив 24-річного Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. З 2019 року Андрій є військовослужбовцем "Азову", зустрів повномасштабне вторгнення в Маріуполі.
"Вони (РФ та підконтрольні органи влади — ред.) всі свої злочини присуджують нашим військовополоненим. Більше немає про нього ніяких даних. Так як обмінів давно не було, за нього нічого більше не знаю. Відео з зали суду було і ще в березні відео з допиту, де він худий, побитий. Якби відео не було підписане, то може й не взнала б його. Дуже син змінився", — сказала волинянка.
Зі слів Світлани Богдан, акціями на підтримку оборонців Азовсталі організатори намагаються нагадати владі та населенню про тих військових, котрі вже багато місяців знаходяться у полоні.
Менший син Світлани Богдан нині служить у ЗСУ, а чоловік після важких поранень помер 26 жовтня у лікарні Львова, де впродовж семи місяців боровся за життя. 50-річного Ярослава Богдана поховали у день народження старшого сина, який в полоні.
Мама полоненого захисника, військового медика Дмитра Наталія Ніколаєва розповіла, що родини бійців Маріупольського гарнізону стали голосом своїх рідних і будуть їхнім голосом до тих пір, поки кожен захисник не повернеться в Україну.
86 днів Маріуполь тримався в співвідношенні 1:14, де українські військові захищали місто без достатньої кількості бойових комплектів, належного харчування та медицини, сказала лучанка. Зі слів Наталії Ніколаєвої, ні оборону Маріуполя, ні його оборонців ніхто не забув і не дозволять забути Україні та світу.
На підтримку полонених захисників прийшла на акцію звільнена з полону держприкордонниця з Луцька Людмила Кравчук, котра знаходилася в російському полоні понад шість місяців і була звільнена в жовтні 2022 року.
"Думаю, всі чули чимало історій тих, хто повернувся з полону, про те, в яких умовах там перебували, яке ставлення росіян. Це дуже несправедливо! Захисники своєї країни, цвіт нації, кожен із яких — герой, знаходяться в складних умовах, і невідомо за що їм треба пронести на собі цей хрест", — сказала лучанка.
Людмила Кравчук побажала, аби всі полонені захисники та захисниці якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних та близьких.
Акція "Не мовчи! Полон вбиває!" 17 грудня відбувається не лише в Луцьку, а й в Києві, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві й Тернополі. Дружина полоненого бійця полку "Азов" Сергія Світлана Теплякова з Луцька зазначила, що рідні чекають на обміни та звільнення полонених захисників.
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