Польські перевізники знову блокуватимуть пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»





Про це повідомляє польське "Radio Lublin" із посиланням на організаторів акції протесту, передає



"Ми повертаємося на попереднє місце. О 14:00 початок зборів. Стандартно: одна машина в черзі і транспорти з живим матеріалом", — сказала польському радіо одна із організаторів блокади Едіта Озигала.



За попередніми даними повторна акція протесту на українсько-польському кордоні триватиме до 8 березня.



Що відомо про страйк польських перевізників



6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".



Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".



В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 18 грудня, польські перевізники планують поновити блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", яка тривала із 6 листопада по 11 грудня.Про це повідомляє польське "Radio Lublin" із посиланням на організаторів акції протесту, передає Суспільне "Ми повертаємося на попереднє місце. О 14:00 початок зборів. Стандартно: одна машина в черзі і транспорти з живим матеріалом", — сказала польському радіо одна із організаторів блокадиЗа попередніми даними повторна акція протесту на українсько-польському кордоні триватиме до 8 березня.6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

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