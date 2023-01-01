Зеленський подякував за результативність воїнам волинської бригади

Зеленський подякував за результативність воїнам волинської бригади
Президент Володимир Зеленський відзначив воїнів Національної гвардії, які беруть участь у боях за Україну.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Хочу відзначити сьогодні особливо воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма – в боях, разом з усіма – допомагають рятувати життя після російських ударів, разом з усіма – дають Україні більше безпеки", - заявив Зеленський.

Президент відзначив солдата Максима Осіпова та молодшого сержанта Владислава Мороза з Третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії та подякував їм за результативність.

Зеленський подякував молодшому сержанту Сергію Тихенку та капітану Григорію Токарю з чотирнадцятої бригади оперативного призначення. Також глава держави у зверненні відзначив молодшого лейтенанта Олександра Роговського та лейтенанта Богдана Шуліку.

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Теги: Президент України, Володимир Зеленський, подяка
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