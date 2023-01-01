Зеленський подякував за результативність воїнам волинської бригади

Президентвідзначив воїнів Національної гвардії, які беруть участь у боях за Україну.Про це він сказав у вечірньому відеозверненні."Хочу відзначити сьогодні особливо воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма – в боях, разом з усіма – допомагають рятувати життя після російських ударів, разом з усіма – дають Україні більше безпеки", - заявив Зеленський.Президент відзначив солдатата молодшого сержантаз Третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії та подякував їм за результативність.Зеленський подякував молодшому сержантута капітануз чотирнадцятої бригади оперативного призначення. Також глава держави у зверненні відзначив молодшого лейтенантата лейтенанта