Лучанка здобула «золото» на чемпіонаті України з біатлону

Лучанкапосіла перше місце на чемпіонаті України-2024 з біатлону серед юнаків та дівчат. Фінал змагань, де виступила представниця Волині, відбувся 17 грудня в селі Яворів Івано-Франківської області.Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова громадської організації "Федерація біатлону міста Луцька""Наша Аліна Хміль перемагає у спринтерській гонці! Аліна гарно відпрацювала свій перший вогневий рубіж і лише на стійці наша біатлоністка не закрила одну мішень. Чудова робота на вогневих рубежах і хороша швидкість! В результаті — переможна сходинка сьогоднішнього п'єдесталу!" — зазначив голова луцької федерації.Лучанка змагалася у спринті на шість кілометрів із двома вогневими рубежами та показала результат 18:09.1, фінішувавши першою.