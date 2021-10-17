Лучанка здобула «золото» на чемпіонаті України з біатлону

Лучанка здобула «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Лучанка Аліна Хміль посіла перше місце на чемпіонаті України-2024 з біатлону серед юнаків та дівчат. Фінал змагань, де виступила представниця Волині, відбувся 17 грудня в селі Яворів Івано-Франківської області.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова громадської організації "Федерація біатлону міста Луцька" Василь Покотилець.

"Наша Аліна Хміль перемагає у спринтерській гонці! Аліна гарно відпрацювала свій перший вогневий рубіж і лише на стійці наша біатлоністка не закрила одну мішень. Чудова робота на вогневих рубежах і хороша швидкість! В результаті — переможна сходинка сьогоднішнього п'єдесталу!" — зазначив голова луцької федерації.

Лучанка змагалася у спринті на шість кілометрів із двома вогневими рубежами та показала результат 18:09.1, фінішувавши першою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Біатлон, змагання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка здобула «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 01:36
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський подякував за результативність воїнам волинської бригади
17 грудень, 23:45
У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ
17 грудень, 23:31
Польські перевізники знову блокуватимуть пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»
17 грудень, 22:38
Схожі новини
У Луцьку відбулися перші в Україні змагання з вуличного біатлону. ФОТО У Луцьку відбулися перші в Україні змагання з вуличного біатлону. ФОТО
17 жовтень, 2021, 14:32
Українські біатлоністи завоювали «срібло» на етапі Кубка Світу Українські біатлоністи завоювали «срібло» на етапі Кубка Світу
11 березень, 2018, 02:22
Лучанин Максим Борсук посів 4 місце на Чемпіонат України з олімпійського брейкінгу Лучанин Максим Борсук посів 4 місце на Чемпіонат України з олімпійського брейкінгу
04 грудень, 14:43
Волинські сумоїсти вибороли золото на World Combat Games 2023 Волинські сумоїсти вибороли золото на World Combat Games 2023
26 жовтень, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка здобула «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 01:36
 0
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський подякував за результативність воїнам волинської бригади
17 грудень, 23:45
 0
У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ
17 грудень, 23:31
 0
Польські перевізники знову блокуватимуть пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»
17 грудень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8