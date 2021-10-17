Лучанка здобула «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 01:36
Лучанка Аліна Хміль посіла перше місце на чемпіонаті України-2024 з біатлону серед юнаків та дівчат. Фінал змагань, де виступила представниця Волині, відбувся 17 грудня в селі Яворів Івано-Франківської області.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова громадської організації "Федерація біатлону міста Луцька" Василь Покотилець.
"Наша Аліна Хміль перемагає у спринтерській гонці! Аліна гарно відпрацювала свій перший вогневий рубіж і лише на стійці наша біатлоністка не закрила одну мішень. Чудова робота на вогневих рубежах і хороша швидкість! В результаті — переможна сходинка сьогоднішнього п'єдесталу!" — зазначив голова луцької федерації.
Лучанка змагалася у спринті на шість кілометрів із двома вогневими рубежами та показала результат 18:09.1, фінішувавши першою.
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Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова громадської організації "Федерація біатлону міста Луцька" Василь Покотилець.
"Наша Аліна Хміль перемагає у спринтерській гонці! Аліна гарно відпрацювала свій перший вогневий рубіж і лише на стійці наша біатлоністка не закрила одну мішень. Чудова робота на вогневих рубежах і хороша швидкість! В результаті — переможна сходинка сьогоднішнього п'єдесталу!" — зазначив голова луцької федерації.
Лучанка змагалася у спринті на шість кілометрів із двома вогневими рубежами та показала результат 18:09.1, фінішувавши першою.
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