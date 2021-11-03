Луцькі школярі відвідали онлайн-екскурсію антарктичною станцією «Академік Вернадський»

Луцькі школярі відвідали онлайн-екскурсію антарктичною станцією «Академік Вернадський»
У Луцькому ліцеї №1 відбулась онлайн-екскурсія антарктичною станцією "Академік Вернадський".

За участь у заході батьки домовились зібрати донати для полярників, які служать у Збройних силах України, розповів Суспільному ініціатор екскурсії Максим Благовірний.

Зустріч в Zoom із учнями 4-В класу провів український науковець, фотограф, учасник полярної експедиції Сергій Глотов. Він показав дітям приміщення станції, навколишню територію, пінгвінів, побутові речі та засоби для пресування полярників.

"Є тут такі древні англійські снігоступи, є також лижі, якими також зручно пересуватися. Є всіляке спорядження, тут також висить одяг зимівників", — розповів дітям Сергій Глотов.

На станції "Академік Вернадський" нині працює 14 українців, 19 працівників нині служить у Збройних силах України, двоє поранені, каже школярка Софія Обштир, яка питала про це в Сергія Глотова під час онлайн-екскурсії.

Діти також отримали фотолистівки авторства Сергія Глотова. На них — полярні птахи і звірі, а також краєвиди, зняті поблизу української антарктичної станції, розповідає вчителька-класовод Лариса Никитюк.

"Мені дуже приємно що дітям цікава природа, цікава Антарктика, чим більше людям цікаво це, тим більше шансів, що буде українська антарктична програма, і українці зроблять багато відкриттів і в Антарктиці, і що хтось з цих дітей долучиться до її вивчення", — каже Сергій Глотов.

Завдяки заходу батькам вдалось зібрати шість тисяч гривень для полярників, які нині служать в ЗСУ, каже організатор онлайн-екскурсії Максим Благовірний.

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Теги: Діти, екскурсія
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