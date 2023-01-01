Як волинянин зліпив сніговика-рекордсмена: усі подробиці

Андрій Мороз зі снігу створює сніговиків-велетнів. Цього року зліпив вже третього. Висота творіння – 6 метрів і 15 сантиметрів.



Про те, чи важко ліпити снігових велетнів, а також яка мета такої роботи, дізнавалося видання



Незважаючи на відлигу, сніговик-велетень все ще стоїть за будинками села Бихів Любешівщині. Тільки трохи голова розтанула.



Андрію Морозу 19 років. Займається виготовленням різноманітних виробів з дерева. А взимку, у вільний від роботи час, ліпить сніговиків. Та не для дитячої забави.



«Роки три тому побачив на одному з ютуб-каналів відео про всесвітній конкурс сніговиків-велетнів, – розповів Андрій Мороз. – Тоді переміг сніговик висотою 10 метрів. Я захотів також зліпити такого велетня. Перший сніговик в мене вийшов заввишки у 5 метрів, другий трохи нижчий – 3 метри. А ось цей, цьогорічний, 6 метрів і 15 см».



Хлопець зліпив його за тиждень. Прибирав сніг біля будинку та на вулиці, утрамбовував у блоки і викладав ними «стінки» сніговика. Середину заповнив також сніг, аби був міцним.



Працював сам, лише іноді допомагав молодший брат. Сусіди також пропонували допомогу, але у вигляді снігу з прибудинкової території. Та хлопцю вистачило роботи і без прибирання сусідських обійсть.



Зі слів хлопця, найважче було сформувати верх сніговика. Довелося вибиратися по драбині. Коли голова сніговика була вже на місці, Андрій подбав і про шапку, яку замінило звичайне господарське відро. Також прилаштував «руки»: лопату і граблі. Очі, рот, ґудзики зробив зі спеціального паперу та обрізків деревини, які знайшов у господарстві.



«Я все фільмував і викладав ролики на свою інстаграм-сторінку», – говорить хлопець.



Жартівливі відеоролики про бихівського сніговика-велетня миттєво розлетілися мережею. Користувачі соцмереж надсилають хлопцеві вітання, коментують його світлини, цікавляться долею сніговика.



А от думки Андрієвих односельців щодо сніговика різняться. Звісно, місцеві діти в захваті від сніжної скульптури. Бавляться біля сніговика, влаштовують снігові битви, пробують зліпити мінікопії. З дорослими складніше. Комусь подобається такий гігантський витвір зі снігу, а хтось вважає, що у хлопця забагато вільного часу.



«Мене мало хвилює така критика, тому що я знаю, для чого це робив», – усміхається Андрій Мороз.



Виявляється, таким чином хлопець хоче, як каже сам, «розкрутити» свою інстаграм-сторінку, щоб стати популярним блогером, а також мати можливість продавати власноруч створені дерев’яні речі.



«Після того, як моє відео розійшлося в мережі, про мене почали писати, то й підписників побільшало приблизно на сотню», – каже він.



Свою роботу зі снігом Андрій Мороз планує продовжувати. Каже, що в майбутньому ліпитиме таких велетнів ще, адже хоче побити рекорд України, а то й і світу. Поки що заявок на реєстрацію нового рекорду Андрій Мороз не подавав, але планує це зробити. І говорить, що навіть його цьогорічний сніговик перевершив українського рекордсмена, який був «всього» 6 метрів і 3 сантиметри, тобто на 12 сантиметрів нижче бихівського.

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