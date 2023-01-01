Волинянин убив товариша по чарці: як його покарали





Про це стало відомо з вироку Маневицького районного суду, інрформує ІА



У матеріалах справи йдеться, що злочин стався 26 серпня після опівночі. На кухні в домі потерпілого п’яний Анатолій З. під час словесної суперечки наніс йому не менше 41 удару по тулубу. Обвинувачений бив чоловіка руками та ногами.



Внаслідок побиття потерпілий отримав травми, від яких помер. Причиною смерті стала гостра масивна крововтрата.



Дії Анатолія З. кваліфікували за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Про нього відомо, що він народився у селі Лісове Маневицького району та має першу групу інвалідності.



Під час розгляду справи волинянин визнав свою вину. Він розповів, що того дня допомагав односельцям, за що отримав спиртне. Ввечері він з пакетом вина прийшов додому до померлого та запропонував випити. Під час застілля у них виник конфлікт і він вдарив потерпілого в обличчя, а потім наніс ще кілька ударів по голові.



Через деякий час Анатолій З. спробував підняти знайомого з крісла за завести до ліжка, однак останній почав пручатись та впав на підлогу, а також висловив своє обурення. Це дуже розлютило обвинуваченого, тому він побив потерпілого ногами. Коли останній втратив свідомість, Анатолій З. допив вино та, зрозумівши, що сліди скоєного він самостійно приховати не зможе, вийшов з будинку.



Обвинувачений зауважив, що жалкує про свій вчинок та щиро розкаюється. Він просив суд суворо його не карати.



Сестра загиблого розповіла суду, що прибула на місце злочину одразу після того, як дізналася про смерть брата. Вона бачила обвинуваченого, який був в автомобілі поліції. Під час спілкування останній зізнавався у нанесенні побоїв брату. Жінка наголосила, що Анатолій З. заслуговує на 10 років позбавлення волі.



Відзначимо, що суд визнав Анатолія З. обмежено осудним, адже, відповідно до висновку експерта, на час вчинення злочину і в подальшому у нього були ознаки легкої розумової відсталості з поведінковими розладами, обтяженої зловживанням алкоголем.



Врахувавши обставини справи, представники Феміди призначили волинянину покарання у виді семи років позбавлення волі. Також суд ухвалив застосувати до чоловіка примусове лікування у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги та лікування з приводу алкоголізму, яке повинно надаватись за місцем відбування покарання.



На користь сестри загиблого суд стягнув 15 тисяч гривень матеріальної та 600 тисяч гривень моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім років за ґратами проведе волинянин, який під час застілля побив чоловіка. Тілесні ушкодження виявилися смертельними.Про це стало відомо з вироку Маневицького районного суду, інрформує ІА Волинські новини У матеріалах справи йдеться, що злочин стався 26 серпня після опівночі. На кухні в домі потерпілого п’яний Анатолій З. під час словесної суперечки наніс йому не менше 41 удару по тулубу. Обвинувачений бив чоловіка руками та ногами.Внаслідок побиття потерпілий отримав травми, від яких помер. Причиною смерті стала гостра масивна крововтрата.Діїкваліфікували за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Про нього відомо, що він народився у селі Лісове Маневицького району та має першу групу інвалідності.Під час розгляду справи волинянин визнав свою вину. Він розповів, що того дня допомагав односельцям, за що отримав спиртне. Ввечері він з пакетом вина прийшов додому до померлого та запропонував випити. Під час застілля у них виник конфлікт і він вдарив потерпілого в обличчя, а потім наніс ще кілька ударів по голові.Через деякий час Анатолій З. спробував підняти знайомого з крісла за завести до ліжка, однак останній почав пручатись та впав на підлогу, а також висловив своє обурення. Це дуже розлютило обвинуваченого, тому він побив потерпілого ногами. Коли останній втратив свідомість, Анатолій З. допив вино та, зрозумівши, що сліди скоєного він самостійно приховати не зможе, вийшов з будинку.Обвинувачений зауважив, що жалкує про свій вчинок та щиро розкаюється. Він просив суд суворо його не карати.Сестра загиблого розповіла суду, що прибула на місце злочину одразу після того, як дізналася про смерть брата. Вона бачила обвинуваченого, який був в автомобілі поліції. Під час спілкування останній зізнавався у нанесенні побоїв брату. Жінка наголосила, що Анатолій З. заслуговує на 10 років позбавлення волі.Відзначимо, що суд визнав Анатолія З. обмежено осудним, адже, відповідно до висновку експерта, на час вчинення злочину і в подальшому у нього були ознаки легкої розумової відсталості з поведінковими розладами, обтяженої зловживанням алкоголем.Врахувавши обставини справи, представники Феміди призначили волинянину покарання у виді семи років позбавлення волі. Також суд ухвалив застосувати до чоловіка примусове лікування у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги та лікування з приводу алкоголізму, яке повинно надаватись за місцем відбування покарання.На користь сестри загиблого суд стягнув 15 тисяч гривень матеріальної та 600 тисяч гривень моральної шкоди.

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