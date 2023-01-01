Народний синоптик з Волині розповів, якою буде зима у регіоні





Чого ж чекати нам від цієї зими - розповідає



Грудень



Володимир Деркач з Каменя-Каширського, що на Волині, більше двадцяти років складає прогнози. Має різні методи, а основний перейняв від відомого волинського письменника, журналіста Володимира Лиса, який свого часу робив детальні синоптичні прогнози.



У період від 25 грудня по 7 січня Володимир Деркач відкладає усі домашні справи і цілий день із записником проводить на вулиці. Ретельно занотовує, коли світить сонце чи йде дощ. Адже в цей період кожен день вказує, якою буде погода в певному місяці року.



Зауважимо, що його прогнози максимально наближені до Камінь-Каширщини та й всієї Волині. За його словами, друга десятиденка грудня буде трохи холодною, але поступово теплішатиме. Нічний «мінус» збережеться, а от вдень температура підніматиметься вище нуля. Опади помірні. Кінець грудня буде теплий. Вдень часто буде плюсова температура, і лишень вночі невеличкий морозець. Якщо і випаде сніг, то одразу розтане.



Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова відмітила, що середньомісячна денна температура в грудні встановиться на рівні -1, а нічна коливатиметься від 0 до -8. Однак у середи­ні місяця всіх можуть налякати короткочасні морози до -15. Остання декада буде теплою. За прогнозами метеослужб, вище +7 повітря не прогріватиметься. Рясних опадів не очікується.



Січень



За словами Володимира Деркача, новий рік почнеться із потепління, а друга декада принесе нетривале похолодання. Термометр вдень показуватиме 0 градусів, вночі буде трішки холодніше. Закінчиться цей проміжок помірними опадами. В останні десять днів січня також не варто очікувати сильних морозів. Щоправда, в середині цієї декади температура трохи знизиться. Невеликі опади посиляться на один-два дні.



Як прогнозують в Укргідрометцентрі, у січні середня температура встановиться близько нульової позначки. Хоча можливі коливання на рівні від 0 до -5 вночі та не вище +5 вдень. За словами Мартазінової, у січні не очікується багато снігу чи інших опадів, а в окремі холодні дні температура повітря буде від -7 до -10. Хоча є велика ймовірність, що половина січня буде аномально теплою.



Лютий



Володимир Деркач вважає, що на початку місяця погода нагадає, що за вікном зима. Сніг посилиться. А ближче до кінця декади температура почне підніматися. Тому друга десятиденка буде ледь не весняною. Лише день-два очікуються справді холодними. Потепління зачепить останню декаду лютого, а далі стовпчик термометра знову опуститься. Сніжитиме.



Лютий за своїми температурними показниками буде схожий на січень, припускають синоптики Укргідрометцентру. А от ночі стануть помітно холоднішими – стовпчик термометра може опускатися до -11. Опадів буде небагато.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Люди здавна цікавилися, якою буде погода. Спостерігаючи за природою і прикметами, прогнозували сухе літо чи сніжну зиму. Нині є спеціальні метеорологічні служби, які за допомогою наукових досліджень роблять свої висновки. Але не відстають від них і народні синоптики.Чого ж чекати нам від цієї зими - розповідає Вісник з Каменя-Каширського, що на Волині, більше двадцяти років складає прогнози. Має різні методи, а основний перейняв від відомого волинського письменника, журналіста, який свого часу робив детальні синоптичні прогнози.У період від 25 грудня по 7 січня Володимир Деркач відкладає усі домашні справи і цілий день із записником проводить на вулиці. Ретельно занотовує, коли світить сонце чи йде дощ. Адже в цей період кожен день вказує, якою буде погода в певному місяці року.Зауважимо, що його прогнози максимально наближені до Камінь-Каширщини та й всієї Волині. За його словами, друга десятиденка грудня буде трохи холодною, але поступово теплішатиме. Нічний «мінус» збережеться, а от вдень температура підніматиметься вище нуля. Опади помірні. Кінець грудня буде теплий. Вдень часто буде плюсова температура, і лишень вночі невеличкий морозець. Якщо і випаде сніг, то одразу розтане.Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інститутувідмітила, що середньомісячна денна температура в грудні встановиться на рівні -1, а нічна коливатиметься від 0 до -8. Однак у середи­ні місяця всіх можуть налякати короткочасні морози до -15. Остання декада буде теплою. За прогнозами метеослужб, вище +7 повітря не прогріватиметься. Рясних опадів не очікується.За словами Володимира Деркача, новий рік почнеться із потепління, а друга декада принесе нетривале похолодання. Термометр вдень показуватиме 0 градусів, вночі буде трішки холодніше. Закінчиться цей проміжок помірними опадами. В останні десять днів січня також не варто очікувати сильних морозів. Щоправда, в середині цієї декади температура трохи знизиться. Невеликі опади посиляться на один-два дні.Як прогнозують в Укргідрометцентрі, у січні середня температура встановиться близько нульової позначки. Хоча можливі коливання на рівні від 0 до -5 вночі та не вище +5 вдень. За словами Мартазінової, у січні не очікується багато снігу чи інших опадів, а в окремі холодні дні температура повітря буде від -7 до -10. Хоча є велика ймовірність, що половина січня буде аномально теплою.Володимир Деркач вважає, що на початку місяця погода нагадає, що за вікном зима. Сніг посилиться. А ближче до кінця декади температура почне підніматися. Тому друга десятиденка буде ледь не весняною. Лише день-два очікуються справді холодними. Потепління зачепить останню декаду лютого, а далі стовпчик термометра знову опуститься. Сніжитиме.Лютий за своїми температурними показниками буде схожий на січень, припускають синоптики Укргідрометцентру. А от ночі стануть помітно холоднішими – стовпчик термометра може опускатися до -11. Опадів буде небагато.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію